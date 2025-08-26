Unos estadounidenses prueban la comida asturiana por primera vez y su reacción no tiene desperdicio

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Hay muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son los que explican su día a día tras irse a vivir a otro país.

Sophie, conocida en redes sociales como @sophielaguiri, es una estadounidense que vive en España desde hace más de un año. En sus redes sociales muestra a través de vídeos cómo es su vida en el país.

En uno de sus últimos vídeos muestra la reacción de sus padres al probar por primera vez la comida asturiana. Esta gastronomía es reconocida por la autenticidad y la calidad de sus productos locales, y ofrece diferentes platos tan emblemáticos como la fabada o el cachopo, además de su famosa sidra natural.

Durante la degustación, los estadounidenses probaron una tarta de queso que les supo a gloria: "Creo que he muerto y estoy en el cielo. Está buenísima", declaró el padre.

También disfrutaron de unas croquetas, un rabo de toro y solomillo y unos tomates que les sorprendieron especialmente. Al saborearlos, preguntaron si solamente llevaban aceite y sal, ya que les resulta un sabor "brutal".

Cada bocado era mejor que el anterior y no podían dejar de disfrutar de la experiencia. "Te tienes que venir a vivir aquí", le comenta alguien en el vídeo, y la madre asiente sin dudarlo.

Tras probar un mordisco de besugo, el padre tenía muy claro que se estaba dando un auténtico festín: "Boca fiesta", exclama con entusiasmo en el vídeo.