Unos estadounidenses prueban la comida asturiana por primera vez y su reacción no tiene desperdicio

Esta gastronomía ofrece platos emblemáticos como la fabada o el cachopo

Emma Ferrara

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Hay muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son los que explican su día a día tras irse a vivir a otro país.

Sophie, conocida en redes sociales como @sophielaguiri, es una estadounidense que vive en España desde hace más de un año. En sus redes sociales muestra a través de vídeos cómo es su vida en el país.

En uno de sus últimos vídeos muestra la reacción de sus padres al probar por primera vez la comida asturiana. Esta gastronomía es reconocida por la autenticidad y la calidad de sus productos locales, y ofrece diferentes platos tan emblemáticos como la fabada o el cachopo, además de su famosa sidra natural.

Durante la degustación, los estadounidenses probaron una tarta de queso que les supo a gloria: "Creo que he muerto y estoy en el cielo. Está buenísima", declaró el padre.

@sophielaguiri Parte 2 de mis padres americanos probando comida en Asturias 😍🤌🏼🇪🇸 #asturias #fyp #españa #virales #viral #trending #guiri #tiktokespaña #asturiastiktok @katbee97229 @gregbailey602 ♬ nhạc nền - City Lullabies

También disfrutaron de unas croquetas, un rabo de toro y solomillo y unos tomates que les sorprendieron especialmente. Al saborearlos, preguntaron si solamente llevaban aceite y sal, ya que les resulta un sabor "brutal".

Cada bocado era mejor que el anterior y no podían dejar de disfrutar de la experiencia. "Te tienes que venir a vivir aquí", le comenta alguien en el vídeo, y la madre asiente sin dudarlo.

@sophielaguiri Parte 3‼️ de mis padres estadounidenses probando comida en Asturias 😍🇪🇸🤌🏼 #asturias #fyp #españa #virales #viral #trending #guiri #tiktokespaña #asturiastiktok @katbee97229 @gregbailey602 ♬ Asturias (Rumba Guitar) - LucasGitanoFamily

Tras probar un mordisco de besugo, el padre tenía muy claro que se estaba dando un auténtico festín: "Boca fiesta", exclama con entusiasmo en el vídeo.

Heidi llega a los cines de España gracias al estudio tinerfeño 3Doubles

Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899

Ikea arrasa con el zapatero corredero que es perfecto para la entrada de casa

El 29% de hogares en España están formados por dos personas, la cifra más alta del siglo

Aagesen y Marlaska comparecerán por los incendios y los socios salvan a Sánchez de dar nuevas explicaciones sobre corrupción

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

El truco de la profesora Ana Lirio para ganar 5.000 euros más al mes que sus compañeros de trabajo