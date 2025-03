Un estadounidense que vive en España, impactado con lo que hacen las empresas con las vacaciones: "¿Sabes por qué?"

Muchos extranjeros vienen a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país. Aunque es lo más normal del mundo, sigue llamando la atención a todos estos ciudadanos.

Una de las últimas personas que ha alzado la voz para exponer su caso es Jacob Henson, un estadounidense que reside en España y es cofundador del podcast 'Too Much To Say', que en su propio podcast desveló un hecho que no comprendió.

Se trata de la gran diferencia que existe entre la cantidad de vacaciones que hay en España a diferencia de Estados Unidos. Durante el podcast, su compañera, Grace Villarreal, se interesó por saber sobre el sistema de vacaciones que hay en su país: "¿En Estados Unidos qué tenías, 10 días?".

"No son días, son horas que vas sumando cada mes y al final del año puede ser que tienes diez días, pero nunca los usas", desveló el estadounidense dejando muy sorprendida a la conductora del podcast.

Henson explicó el motivo por el cual no utilizan los días de vacaciones: "¿Sabes por qué? Te miran mal, te penalizan, entre comillas, por haber ido de vacaciones, es terrible".

Por otro lado, cuando llegó a España, y se puso a trabajar en una empresa se quedó sorprendido desde el primer día cuando le dijeron que tenía que coger vacaciones: "Me pidieron vacaciones y me dijeron: 'Jacob, me tienes que mandar ya tus vacaciones por favor'. Y yo decía: '¿Cómo? Espera… ¿Quieres que libre? O sea, ¿No me necesitas?'. No entendía nada".

Aparte, añadió que se fue a esquiar con sus compañeros de trabajo durante sus vacaciones. "¿Cómo puede ser que nos dejaron salir cinco compañeros de trabajo para hacer un viaje de esquí?", se cuestionó.

Otro aspecto que le llamó mucho la atención fue cuando su jefe lo mandó a casa porque ya había trabajado suficientes horas extras: "Yo me acuerdo que una vez de haber llegado al trabajo y me dijeron: 'Oye Jacob, puedes volver a casa'".