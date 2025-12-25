SOCIEDAD
Un estadounidense se queda sin palabras por lo que ve en Barcelona: "No hay nadie..."
El influencer estadounidense destaca la diferencia cultural en los hábitos matutinos entre España y Estados Unidos
Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.
Una de las últimas personas que han compartido su opinión a través de las redes sociales ha sido el creador de contenido estadounidense @cataloniawithnick, que vive en Barcelona, una de las ciudades más importantes de la península ibérica.
En el vídeo, el influencer estadounidense alucina con algo a lo que nunca termina de acostumbrarse: "Soy americano y vivo en España, en Barcelona, y hay algo a lo que nunca me acostumbraré… Son las ocho de la mañana y ¿dónde está todo el mundo?".
"Vivo en la ciudad y no hay nadie por los parques ni por las calles", expone el creador de contenido, sobre una situación que no se da en Estados Unidos.
Allí es habitual ver a personas corriendo, paseando o tomando un café desde primeras horas de la mañana, especialmente durante los fines de semana, cuando la actividad en las calles es constante.
Según este estadounidense, la principal diferencia radica en que los españoles suelen acostarse más tarde, lo que explicaría por qué las ciudades permanecen tranquilas a primera hora del día.
Sin embargo, esta explicación no termina de convencerle, ya que incluso un sábado a las ocho de la mañana las calles están prácticamente vacías.
Además, también habría que tener en cuenta otros factores que pueden influir en esta situación, como el estilo de vida, la organización de los horarios o las costumbres sociales.
