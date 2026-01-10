Estados Unidos está analizando la posibilidad de ofrecer pagos directos de entre 10.000 y 100.000 dólares a cada uno de los aproximadamente 57.000 habitantes de Groenlandia, con el fin de impulsar su independencia de Dinamarca y una eventual unión con el país.

Esta idea surge ante el rechazo rotundo de Copenhague y la Unión Europea a cualquier venta directa del territorio, rico en recursos como petróleo, gas y tierras raras, además de su valor geoestratégico por las rutas árticas abiertas por el deshielo.

Cuatro fuentes cercanas a estas deliberaciones han confirmado que las discusiones se han intensificado recientemente en la Casa Blanca, aunque detalles como el método de pago o la cifra final siguen sin definirse en estos momentos, según informa Reuters.

Groenlandia, lista para un referéndum clave

Desde 2009, una ley danesa permite al territorio autónomo convocar un referéndum vinculante para independizarse, rompiendo lazos financieros y de defensa con Dinamarca, sin que sea parte plena de la UE. El gobierno local en Nuuk, formado por una coalición favorable a la soberanía, rechaza la anexión estadounidense, pero Washington teme que impulse campañas para inclinar la balanza hacia un acuerdo similar al de Puerto Rico.

Alguonos analistas destacan que, pese a la retórica militar del presidente de Estados undios, Donald Trump, esta vía económica gana terreno para evitar confrontaciones directas (algo que, hasta el momento, el propio presidente ha puesto sobre la mesa como posibilidad).

Otras compras históricas de Estados Unidos

En el pasado, Estados Unidos adquirió vastas extensiones mediante transacciones: Alaska de Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares (unos 120 millones actuales), Luisiana de Francia en 1803 por 15 millones (342 millones hoy) e Islas Vírgenes de Dinamarca en 1917 por 25 millones (600 millones en la actualidad).

Incluso en 1945, el presidente Truman propuso 100 millones por Groenlandia, un precedente que resuena en los actuales cálculos. Estos precedentes muestran cómo el dinero ha redibujado los mapas políticos, y quizás volvamos a verlo dentro de poco.