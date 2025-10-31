Famosos
En Estados Unidos no gusta la monarquía: El príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44) abucheados durante las Series Mundiales de béisbol en LA
Los duques de Sussex han recibido pitos y desconsideraciones en el estadio y en las redes por su presencia en el estadio angelino al lado de Magic Johnson o algunas leyendas del béisbol
Los Estados Unidos destacan por ser la Meca de la meritocracia y uno de sus principios a destacar es la igualdad de oportunidades para cada uno, al menos en la teoría. Sin embargo, el cuento del 'sueño americano' en el que hasta el más humilde puede llegar a lo más alto con esfuerzo se cae al tratar con la realeza británica.
Almenos, así es como lo ha vivido gran parte de la afición de Los Angeles Dodgers, conjunto de la MLB de béisbol que está jugando las finales, que allí llaman World Series, contra los Toronto Blue Jays.
Silbidos y abucheos para el príncipe Harry y su mujer, la actriz y exmodelo norteamericana, Meghan Markle, cuando les han mostrado en las pantallas del estadio de los de California durante una 'kiss cam' en la que solamente saludaron sin regalar ningún beso al resto del público.
Sin embargo, los pitos no fueron por eso sino por el hecho de encontrarse en plena zona noble del campo, con los mejores asientos y al lado de leyendas de la franquicia angelina y del propietario parcial, el mito de la NBA y Los Angeles Lakers, Magic Johnson.
Al no estar muy claro si realmente la pareja pagó el precio de las entradas en esas filas, muchos seguidores de los Dodgers han dejado claro que no aceptan el trato preferencial que se dio a la familia real de Gran Bretaña, desde hace unos años viviendo en EE. UU. para escapar del ruido que envuelve a la monarquía y la polémica que generó la relación entre la estadounidense y el duque del condado de Sussex.
El malestar de la afición se ha dejado sentir en el estadio, pero también en las redes sociales, con mensajes en contra de la pareja y el hecho de que hayan disfrutado de los mejores asientos sin ser realmente fanáticos del béisbol o el conjunto angelino.
"Entradas desperdiciadas", apuntaban algunos en X, mientras que otros no entendían por qué estaban mejor situados que algunas de las leyendas de los Dodgers: "Estos dos payasos deberían de haberse sentado detrás de Sandy Koufax (uno de los mejores lanzadores de la historia de este deporte que tiene 89 años)".
En general, desconcierto e indignación: "Su mala energía fue negativa para los Dodgers. Espero que mañana se queden en su casa", apuntaba un tercer seguidor angelino, indignado porque los de Toronto dominan la final.
Además, algunos recuerdan que Meghan estuvo viviendo en Canadá durante la filmación de una de las series en las que participó, 'Suits', y que en aquel momento no dudó en aparecer públicamente con merchandising de los Blue Jays, por lo que ahora no se creen su apoyo al equipo de la costa oeste, mientras que Harry realizó su servicio militar en tierras canadienses.
