El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo

El Mundial 2034 se jugará en Arabia Saudita. La sede fue confirmada el 11 de diciembre de 2024 por la FIFA y albergará la mejor competición del mundo del fútbol. Será un hecho histórico. Nunca antes Arabia había acogido un evento similar y, según la candidatura, será a lo grande: habrá 48 equipos (antes 32).

Las ciudades anfitrionas elegidas incluyen Riad, Yeda, Al Khobar, Abha y NEOM. Hace tres años, ya vimos como la FIFA se llevaba el fútbol a tierras árabes, en este caso, a Qatar. El famoso Mundial de la Argentina de Leo Messi, se desarrolló en un país polémico, por los derechos humanos que practican en el territorio. Ahora, tras el Mundial del verano que viene en México, Estados Unidos y Canadá, será en Arabia.

Una construcción jamás vista

La ciudad de NEOM, un acrónimo de Nuevo Futuro, es el nombre de la nueva ciudad y área económico-tecnológica, con una superficie tres veces la de Chipre, que Arabia Saudí está promoviendo en el noroeste el país, frente a la Península del Sinaí. Además de buscar alternativas al petróleo, con NEOM los saudís pretenden rivalizar las innovaciones urbanísticas de Dubái, Abu Dhabi y Doha. Esta ciudad prepara algo inédito: un estadio a 350 metros de altitud.

Ubicado sobre la ciudad lineal The Line, este megarecinto deportivo será parte de un proyecto de 1,5 billones de dólares impulsado por la Familia Real Saudí. Tendrá 170 kilómetros de largo y estará liderado por la Familia Real Saudí. Este estadio estará literalmente en el techo de la ciudad, suspendido a cientos de metros de altura, y se perfila como una de las 11 sedes oficiales del Mundial de la FIFA 2034.

La inversión total del proyecto asciende a 1.5 billones de dólares, con el objetivo de convertir NEOM en la “Nueva Europa” del Medio Oriente. La ciudad será construida en un solo edificio lineal, sin coches, y diseñada para que sus ciudadanos puedan acceder a todos los servicios esenciales en menos de cinco minutos a pie. Para desplazamientos más largos, se implementará un sistema de transporte ultrarrápido tipo Hyperloop, que permitirá recorrer toda la ciudad en apenas 20 minutos.

Puerto, arco estructural y subida en ascensor

El Neom Stadium no solo será sede mundialista, sino también el hogar del NEOM SC, un club recién fundado que ya ha ascendido a la Saudi Pro League. La plantilla incluye nombres destacados como Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Abdoulaye Doucouré y Luciano Rodríguez, lo que demuestra el compromiso del proyecto con el fútbol de élite. Se espera que abra las puertas en 2032.

Además, el estadio estará integrado en una infraestructura que incluye un puerto deportivo artificial y un gran arco estructural que permitirá el paso de embarcaciones bajo la ciudad. Todo esto convierte al Neom Stadium en un símbolo de la nueva visión saudí: tecnología, sostenibilidad, lujo y deporte en un entorno urbano sin precedentes.