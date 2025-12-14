Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRABAJO

'¿Estable para quién?': lo que piensa un empresario millonario de quienes creen que es más estable trabajar para otro

'Mucha gente vive con la falsa ilusión de que trabajar para otro es más estable', asegura José Elías

El nuevo consejo de José Elías

El nuevo consejo de José Elías / X

Claudio Torres

En cuanto a cuál es la mejor forma de conseguir ingresos laboralmente hablando, no hay nada escrito, y sí mucha división de opiniones. Muchos votan por el emprendimiento, la formación de empresas y la inversión, que a largo plazo hacen que los beneficios sean enormes. Otros prefieren la aparente tranquilidad de ser un empleado, trabajar para un jefe y tener un sueldo fijo que signifique, en principio, estabilidad económica, temporal y, en definitiva, laboral.

Seguramente muchos conozcáis a José Elías por sus múltiples apariciones en programas de televisión, podcast, etc. Se trata de un empresario multimillonario, uno de los más reconocidos a nivel nacional. Recientemente, ha estado hablando sobre lo que opina de aquellos que prefieren trabajar para otra persona en lugar de "ser sus propios jefes".

"No entiendo la seguridad de trabajar para otro . Si el barco se hunde, eres el primero en salir", comienza totalmente tajante. "Hay un dicho que dice que el capitán es el último que abandona el barco. Pero mucha gente vive con la falsa ilusión de que que te utilicen es lo más estable", asegura. Según Elías, si una empresa empieza a ir mal, tú eres el que menos estabilidad tiene frente a los dueños de la misma. Serás el primero en irte fuera.

Para él, como empresario que es, es mucho mejor tener autoridad absoluta y que no haya nadie a tu cargo. "Yo me siento cómodo con mis decisiones y prefiero que las consecuencias, sean buenas o malas, dependan exclusivamente de lo que yo hago", señala contundentemente. "Yo no quiero esa supuesta seguridad. Si el barco se hunde, que sea porque yo no supe navegarlo, no porque otro decidió que yo sobraba", concluye.

