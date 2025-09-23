Patricio Ochoa, médico especialista en longevidad: esta es la forma de limpiar la fruta y la verdura

Las frutas y verduras son alimentos muy importantes para mantener una alimentación saludable y equilibrada. No obstante, estos alimentos pueden estar expuestos a contaminantes durante su cultivo. Por este motivo, es importante limpiarlos correctamente antes de ingerirlos.

En este contexto, el doctor Patricio Ochoa ha compartido cuál es su método para limpiar las frutas y verduras en casa. El Dr. Ochoa es médico especialista en longevidad y también se dedica a divulgar parte de su conocimiento en redes sociales.

"Te voy a dar un tip que me habría encantado saber cuando me fui a vivir solo. Hoy que me dedico a la medicina funcional, creo que lo valoro todavía más", explica el médico al inicio de la publicación en TikTok.

Según Ochoa, al inicio se preguntaba cómo limpiar los alimentos adecuadamente sin utilizar productos químicos que pudieran dañar su cuerpo. En esta búsqueda, el especialista probó diferentes opciones antes de dar con la indicada:

"Me recomendaron de todo: vinagre, bicarbonato y hasta desinfectantes comerciales. Y aunque sí me ayudaron ninguno me terminaba de convencer. Especialmente porque siempre se quedaba ese olor o sabor raro y la duda de si realmente estaba limpiando las cosas o simplemente estaba afectando a mi salud", argumenta en el vídeo.

Hasta que un día, Ochoa encontró la que considera la mejor solución: una máquina de ozono. Este gas, controlado con agua, elimina bacterias, hongos, virus y residuos pesticidas.

Además, según el experto no deja ningún rastro en los alimentos: "Lo mejor es que no deja ningún rastro; cuando termina de hacer su efecto, se convierte en oxígeno", sentencia el doctor.

Finalmente, Ochoa destaca que el ozono también mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. "No es broma si te digo que estas uvas llevan dos semanas en mi refri y están frescas", termina explicando.