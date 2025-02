Así esquiva una soltera de 'First Dates' pagar la cuenta a medias: "Me ha tirado mucho..."

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Mari Carmen, de 71 años, y a Jesús, de 78 años. La primera reacción del soltero al ver a su cita ha sido muy positiva. "Es bastante atractiva", ha revelado Jesús a Cuatro. Solo al conocerse, Mari Carmen se ha dado cuenta que tenía mal puesto el cuello y se lo ha solucionado. Es una señora que se fija mucho en los pequeños detalles.

Jesús ha tenido claro desde un primer instante cómo era Mari Carmen: "Es una señora que tiene carácter, que es muy educada y que reúne las condiciones que yo busco en una mujer". No obstante, cuando ella ha descubierto que a él no le gusta nada viajar ni bailar se le ha caído mucho.

Además, otro de los aspectos que más le ha llamado la atención a Mari Carmen es que su cita tiene un hijo de 11 años. "Me tira un poco para atrás porque él tiene que estar con su hijo y a lo mejor él no quiere que yo esté con él y su hijo", ha manifestado en el programa del amor.

Por otro lado, no todo han sido malas noticias, ya que al soltero le ha encantado la manera de ser de Mari Carmen: atenta, atractiva, agradable y altruista. En cambio, ella no le ha acabado de ver lo mismo en él. Además, a la hora de pagar la cuenta no le ha gustado nada que Jesús expusiese: "Lo pagamos a medias y ya". Debido a que ella ha respondido diciendo que "tengo el bolso allí, se lo voy a decir cuando me traiga el agua". Una declaración que ha puesto en alerta a su cita, ya que ha tenido la sensación que no quería pagar.

Sin embargo, la soltera ha señalado que "eso me ha tirado mucho para atrás porque yo le hubiera dicho que le invitaba yo". En el momento cumbre de la cita, Jesús ha manifestado que quería tener una segunda cita con ella, pero Mari Carmen ha decidido irse sola del programa, ya que no comparten los mismos pensamientos en algunas cosas.