ALIMENTACIÓN
Ni las espinacas ni la col: esta es la mejor verdura para ganar masa muscular
Aunque muchos crean que las espinacas sean las más efectivas, hay otra verdura que la supera
Desde hace muchos años, se ha notado un crecimiento bastante claro en la cantidad de gente que trata de mantener un estado de salud alto gracias al consumo de una buena alimentación y al deporte. A esto se le puede sumar, también, la búsqueda de un buen físico.
Este está a menudo totalmente vinculado a tener una buena masa muscular, por lo que no son pocos los que buscan los mejores métodos para conseguirla de forma natural y efectiva. Sin embargo, esos métodos no solo consisten en entrenamiento, sino también en alimentación.
Cuando se habla de alimentos que ayudan a desarrollar masa muscular, seguro que muchos pensáis automáticamente en la espinaca. Esta asociación, a menudo, tiene mucho que ver con el popular personaje de animación Popeye.
Sin embargo, más allá de esa imagen tan conocida, los especialistas señalan que no es necesariamente la verdura más efectiva para favorecer el crecimiento muscular.
En su lugar, varios expertos destacan otra opción que ofrece importantes beneficios nutricionales: el brócoli. Esta verdura pertenece a la familia de las crucíferas y es considerada una de las más completas desde el punto de vista nutricional.
Entre sus propiedades más destacadas se encuentra su gran aporte de vitamina C y folatos. De hecho, una ración aproximada de 200 gramos puede proporcionar casi el doble de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y cerca de una cuarta parte de las necesidades diarias de folatos para adultos de entre 20 y 39 años con actividad física moderada.
Gracias a este perfil nutricional, el brócoli se ha convertido en un aliado habitual en dietas orientadas al deporte y al cuidado de la salud. Incorporarlo a una alimentación equilibrada, junto con el entrenamiento regular y hábitos de vida saludables, puede contribuir a mejorar la recuperación del organismo y favorecer el desarrollo muscular de forma natural.
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