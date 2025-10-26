No esperes ver el sol: el meteocat avisa de un tiempo donde la lluvia será la gran protagonista

Nos encontramos ya ante el último domingo del mes de octubre, un mes que durante su estancia hemos tenido días soleados, incluso en algunos puntos con dudas de si nos encontrábamos en septiembre o octubre. Sin embargo, finalmente el tiempo inestable ya está llegando y eso se hará notar en el día de hoy.

Arrancaremos con un cielo entre muy nublado y cubierto hasta media mañana. A partir de entonces la nubosidad mermará progresivamente de noroeste a sudeste ya partir de mediodía el cielo quedará despejado o poco nublado en general, salvo puntos del litoral y del cuadrante noreste donde quedarán algunos intervalos de nubes bajas a la vez que crecerán algunas nubes.

Independientemente, en la vertiente norte del Pirineo el cielo permanecerá muy nublado o cubierto por intervalos de nubes bajas hasta mediodía, y se abrirán algunos claros a partir de entonces.

En lo que a las lluvias respecta, se espera precipitación que disminuirá progresivamente de noroeste a sudeste y se restringirá al final de la mañana a puntos del litoral así como en la vertiente norte del Pirineo. Por la tarde, además, también es posible algún chubasco débil y escaso en el cuadrante noreste.

Independientemente, al final del día es probable algún chubasco en el sector central del litoral. Se acumularán cantidades escasas o poco abundantes en general. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros.

Ahora nos vamos con la temperatura, ya que la temperatura bajará moderadamente. Los valores mínimos del día se podrán dar al final de la jornada en muchos sitios del interior.

La visibilidad mejorará con el paso de las horas, de entre regular y mala a entre buena y excelente, excepto en la vertiente norte del Pirineo y puntos elevados del cuadrante noreste donde se mantendrá regular, puntualmente mala.

Soplará viento de componentes norte y oeste entre flojo y moderado con rachas fuertes, y algunos muy fuertes de tramontana en el Empordà y de mistral en las Terres de l'Ebre. Sin embargo, en puntos del Prepirineo, del norte de la costa central y del interior del cuadrante noreste, quedará flojo y variable, con ratos de componente sur.