TIEMPO
Se espera aire polar este fin de semana: descubre qué regiones se verán afectadas por la alerta de la AEMET
La agencia de meteorología lanza avisos en toda España
La AEMET ha lanzado una importante advertencia de cara a este mismo fin de semana a causa de un chorro polar que pondrá varias borrascas sobre los cielos de España.
Esto último tendrá las consecuencias que todo el mundo esperaría de algo así: precipitaciones y descenso brusco de las temperaturas en la mayoría de regiones del país.
Entre las zonas más afectadas de la Península Ibérica a causa de este fenómeno, tenemos a Galicia, donde habrá precipitaciones constantes a lo largo de todo el fin de semana.
No obstante, hay otras Comunidades Autónomas que no se librarán de la influencia de esta corriente polar a lo largo del sábado: también habrá lluvias en Extremadura, Navarra, Aragón y Cataluña.
Hay que tener en cuenta, en cambio, que será el domingo 26 de octubre la jornada más preocupante en relación a las alertas de la AEMET, dado que estas borrascas se desplazarán a otras regiones adicionales.
En este mismo sentido, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia también serán víctima de fuertes precipitaciones en el tramo final del fin de semana.
Además, estas precipitaciones se verán acompañadas por fuertes rachas de viento, por lo que la AEMET ha instado a mostrar precaución al respecto.
Por otro lado, esta borrasca generará un efecto contradictorio en las temperaturas: estas experimentarán una bajada generalizada en toda España, salvo en Andalucía y Murcia donde podrían ascender por encima de los 30ºC.
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: 'Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas
- Andy responde por primera vez en televisión tras la ruptura de 'Andy y Lucas': 'Os vais a enterar de muchas cosas
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- Hacienda devuelve el IRPF a los pensionistas mutualistas: esto es lo que puedes cobrar
- El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- La dura realidad económica de Andy y Lucas: Deudas con Hacienda y otros problemas