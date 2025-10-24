Se espera aire polar este fin de semana: descubre qué regiones se verán afectadas por la alerta de la AEMET

La AEMET ha lanzado una importante advertencia de cara a este mismo fin de semana a causa de un chorro polar que pondrá varias borrascas sobre los cielos de España.

Esto último tendrá las consecuencias que todo el mundo esperaría de algo así: precipitaciones y descenso brusco de las temperaturas en la mayoría de regiones del país.

Entre las zonas más afectadas de la Península Ibérica a causa de este fenómeno, tenemos a Galicia, donde habrá precipitaciones constantes a lo largo de todo el fin de semana.

No obstante, hay otras Comunidades Autónomas que no se librarán de la influencia de esta corriente polar a lo largo del sábado: también habrá lluvias en Extremadura, Navarra, Aragón y Cataluña.

Hay que tener en cuenta, en cambio, que será el domingo 26 de octubre la jornada más preocupante en relación a las alertas de la AEMET, dado que estas borrascas se desplazarán a otras regiones adicionales.

En este mismo sentido, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia también serán víctima de fuertes precipitaciones en el tramo final del fin de semana.

Además, estas precipitaciones se verán acompañadas por fuertes rachas de viento, por lo que la AEMET ha instado a mostrar precaución al respecto.

Por otro lado, esta borrasca generará un efecto contradictorio en las temperaturas: estas experimentarán una bajada generalizada en toda España, salvo en Andalucía y Murcia donde podrían ascender por encima de los 30ºC.