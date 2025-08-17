Así es el espectacular yate Lamborghini de Conor McGregor: Más de 3 millones de euros

El luchador Conor McGregor es uno de los deportistas más extrovertidos y polémicos. Su calidad sobre el octágono está al nivel de las extravagancias que ha mostrado desde su salto a la fama, hace ya unos cuantos años.

Aunque lleva ya tres años sin competir en la UFC, el irlandés amasa una fortuna que le permite vivir una vida de absoluto lujo y aparentemente ajena a todas las noticias surgidas de sus presuntos abusos sexuales a mujeres.

Como tantos otros famosos y gente con dinero, el luchador podría estar pasando parte de sus vacaciones en Ibiza, donde tiene amarrado su espectacular yate Lamborghini, que además destaca entre el resto de naves por sus curiosas formas y colores. Este verano ya se pudo ver a McGregor en una discoteca de Ibiza y protagonizó una de sus últimas polémicas al propinar dos puñetazos a un hombre que se le acercó.

Aunque no se ha reportado la presencia del irlandés en la isla hasta el momento, sí que se ha podido ver una embarcación igual a la suya en uno de sus muelles. Este fin de semana el luchador se ha dado un baño de masas en Nápoles, donde incluso dio unos pases en el estadio del equipo de fútbol de la ciudad, el Napoli.

Carlos Marqués

Una bestia del mar con el sello Lamborghini

El 'Tecnomar Lamborghini 63', nombre oficial del 'supercoche del mar', de McGregor es de color negro con detalles en dorado brillante y el logo del caballo en el lateral del que solo existen 63 unidades en todo el mundo.

El vehículo marítimo fue ideado por la marca de automóviles italiana en colaboración con la empresa Italian Sea Group y 'The Notorious' consiguió el suyo en 2021 a cambio de más de 3 millones de euros, el precio de partida.

Cuenta con dos motores diésel biturbo MAN que le ofrecen 4.000 cv de potencia y una velocidad máxima de hasta 60 nudos, equivalente a 111 kilómetros por hora. Entre otras especificaciones técnicas, el yate está preparado para recorrer 210 millas náuticas, casi 400 kilómetros y tiene unas dimensiones compactas de 19 metros de longitud y 5,4 de ancho, además de pesar 24 toneladas.

Interior del yate de Conor McGregor. / ·

También tiene un sistema que le permite 'patinar' sobre el agua desplazando el flujo del agua y unos escalones que permiten tener control de la estabilidad longitudinal y unas aletas que le permiten cambiar de posición y aprovechar al máximo su deslizamiento sobre el mar.

Un yate Lamborghini. / Lamborghini

En pocas palabras, Lamborghini trato de trasladar la experiencia de conducción de sus supercoches a los yates, resultando una espectacular embarcación que solamente está al alcance de figuras con tanto dinero y atrevimiento como el propio Conor McGregor.