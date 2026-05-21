El espectacular tren Belle Époque con vistas a los Alpes que puedes coger por menos de 40 euros

Un viaje mágico no tiene por qué estar siempre acompañado de una isla paradisíaca o un largo viaje en avión. El tren GoldenPass Belle Époque es esa experiencia inolvidable que buscas, y además no te costará más de 40 euros.

Así es el mágico GoldenPass Belle Époque de Suiza

Este tren se trata de un gran atractivo turístico que se puede encontrar en Suiza, y está generalmente considerado como uno de los viajes ferroviarios más bellos del mundo. La clave es que ofrece una pequeña 'aventura' inspirada en el icónico Orient Express.

El trayecto del GoldenPass Belle Époque es uno de sus puntos más fuertes, pues en el proceso de conectar localidades como Montreux, Gstaad y Zweisimmen, es posible apreciar paisajes increíbles marcados por montañas, lagos y pueblos tradicionales.

De forma específica, se destaca que el viaje que realiza el tren permite contar con vistas panorámicas de destinos turísticos muy clásicos de Suiza, como pueden ser el lago Lemán o los inconfundibles Alpes suizos.

Dicho esto, un elemento que también brilla del GoldenPass Belle Époque es la propia decoración del tren; los vagones han sido estilizados para que reflejen la Belle Époque de principios del siglo XX, con elementos como madera clásica, lámparas retro o asientos de terciopelo.

Y aunque todo esto puede sonar a una experiencia de lujo, los precios son muy competitivos: trayectos cortos en segunda clase rondan los 37 euros, mientras que algunas rutas alternativas llegan a salir incluso por debajo de los 30 euros.

Asimismo, en caso de querer una plaza en el tren es necesario reservarla con antelación. A día de hoy se trata de un destino turístico muy visitado, y dado que no hay muchos trayectos a lo largo de un día, es mejor planificar el viaje con el debido tiempo.

En definitiva, el GoldenPass Belle Époque es una experiencia distinta que no te dejará indiferente. Entre paisajes espectaculares, vagones de otra época y precios mucho más asequibles de lo que parece, es uno de esos viajes capaces de hacerte sentir que has retrocedido cien años en el tiempo.