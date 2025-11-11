Así es la espectacular casa de Marc Márquez: “Cuesta unos 10 millones de euros”

Durante las primeras diecisiete carreras de 2025, MotoGP tuvo un claro dominador. Marc Márquez firmó una brillante temporada cosechando 11 victorias el domingo y otras 14 al sprint. Al acecho estaba siempre su hermano Álex, quien solo pudo arrebatarle la victoria en Jerez y Barcelona.

El '93' se lesionó en la carrera del domingo en Indonesia, tan solo un fin de semana después de conquistar su noveno título mundial. Operado de la escápula derecha, se perdió Australia y Malasia, y posteriormente Ducati anunció que se perdería el fin de temporada en Portimao y Valencia.

Ahora afronta un atípico de temporada diferente. Mientras la parrilla de MotoGP se prepara para disputar este fin de semana la última cita del calendario en Valencia y el primer test con vistas a 2026 el próximo martes, el piloto de Cervera, que no estará en la pista pero sí de visita en el circuito, lleva semanas inmerso en intensas sesiones de recuperación.

Una vivienda que refleja su éxito en La Finca

La casa de Marc Márquez es el reflejo de su trabajo incansable a lo largo de los años. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, La Finca, la residencia de este campeón de MotoGP es una mansión impresionante valorada en más de 10 millones de euros. En ella, Márquez ha encontrado el refugio perfecto para relajarse y disfrutar de sus logros, mientras mantiene un estilo de vida sobrio y reservado.

La propiedad se encuentra en la exclusiva urbanización de La Finca, en la zona noroeste de Madrid, una ubicación donde residen muchos famosos. No es de extrañar que el piloto catalán haya optado por mudarse aquí, ya que ofrece máxima seguridad y privacidad, algo esencial para un atleta de su calibre.

Siete habitaciones, pasarela de acceso y una piscina de diseño a dos alturas / SPORT.es

La casa cuenta con 1.300 metros cuadrados de espacio. Anteriormente, fue propiedad de Mariano, futbolista del Sevilla, pero fue remodelada para ajustarse a los gustos de Márquez. Los materiales de la casa, como piedra y hormigón, garantizan la durabilidad y la eficiencia térmica, ideales para el clima de Madrid. La arquitectura es minimalista, pero con toques de elegancia que resaltan la sofisticación de la vivienda.

Exteriores: Jardín, piscina y zona de chill-out

Uno de los aspectos más destacados de la casa es su exterior. Marc Márquez dispone de un hermoso jardín repleto de palmeras y vegetación exuberante. El espacio está perfectamente diseñado para el descanso y el entretenimiento. Un porche con mesa para ocho personas y varias zonas de chill-out permiten disfrutar de veladas al aire libre en total comodidad. Además, la piscina de tres alturas no es solo un lujo visual, sino también un capricho arquitectónico que resalta la exclusividad del hogar.

Para acceder a la mansión, un arquitecto diseñó una original pasarela rodeada de agua, creando una atmósfera solemne que marca el inicio de la experiencia en la casa. Al entrar, el visitante queda impresionado por el equilibrio entre el diseño contemporáneo y la comodidad que caracteriza el hogar del piloto.

El interior de la casa también es un reflejo del estilo de vida de Márquez. El salón principal es uno de los espacios más destacados. Con una paleta de colores en tonos negros, marrón oscuro y beige, el ambiente transmite sofisticación y confort. Desde aquí, se accede directamente al jardín, lo que permite una integración perfecta entre el interior y el exterior de la vivienda. Además, el salón cuenta con una pantalla de televisión XXL acompañada de una barra de sonido de última generación, lo que lo convierte en el lugar ideal para relajarse después de una jornada exigente.

La zona de entrenamiento y los trofeos

Un aspecto clave de la casa de Marc Márquez es su gimnasio privado, equipado con todo tipo de máquinas de última generación. Esto no solo refleja su dedicación al deporte, sino también su compromiso con el mantenimiento de su forma física. Además, el gimnasio cuenta con una camilla plegable para las sesiones con su fisioterapeuta, lo que demuestra la importancia de cuidar su cuerpo para seguir compitiendo al más alto nivel.

Una característica muy personal en su gimnasio es la sección donde se exhiben sus trofeos y cascos. Estos objetos representan los momentos más destacados de su carrera y son un recordatorio constante de los logros obtenidos a lo largo de los años.

Aunque Marc Márquez ha compartido en redes sociales algunas imágenes de su hogar, ha sido muy discreto respecto a ciertos espacios, especialmente los más privados, como sus habitaciones y la cocina. Vivirá con Gemma Pinto, una influencer y modelo catalana con quien mantiene una relación desde hace dos años.

Un estilo de vida sin cambios

A pesar de sus enormes logros y la lujosa mansión en la que vive, Marc Márquez ha dejado claro que el dinero no le ha cambiado. En diversas ocasiones ha resaltado que, aunque ahora disfruta de una vida cómoda, sigue siendo el mismo de siempre: la misma persona que, cuando era niño, compartía los sacrificios con su familia para poder competir en las motos.

Ahora, a sus 32 años, disfruta de los frutos de su trabajo. La Finca, su lujosa casa en Madrid, es el reflejo de su éxito, pero también de la determinación y disciplina que lo han caracterizado desde sus inicios en el motociclismo.