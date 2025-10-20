Este especialista revela cuál es el mejor método para perder peso, de forma saludable

Cuando vamos al gimnasio para ponernos en forma, no siempre estamos siguiendo el método más apropiado. Y es que perder peso de forma saludable sigue siendo uno de los mayores retos para muchas personas, al mismo tiempo que intentamos ganar algo de músculo.

Sin embargo, el divulgador y creador de Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez, advierte de que la mayoría comete los mismos errores de siempre: pasar demasiada hambre, reducir en exceso las calorías, no entrenar fuerza y no consumir suficiente proteína.

Conocido por sus consejos en el mundo del deporte y la nutrición, Vázquez ha explicado en Media Power Podcast que el déficit calórico sigue siendo la base de cualquier proceso de adelgazamiento, pero siempre debe hacerse con cabeza: "si no tienes mucho sobrepeso, perder medio kilo por semana, unos dos kilos al mes, es lo razonable".

¿Qué sucede si tu ritmo de pérdida de peso es mayor? "Si bajas más rápido, probablemente estés perdiendo músculo", denuncia el entrenador.

De esta forma, perder masa muscular durante el proceso de adelgazamiento puede acabar teniendo consecuencias graves a largo plazo: "cuanto más músculo pierdes al eliminar grasas, más efecto rebote vas a tener. Es lo que conocemos como el proteinostato, un mecanismo del organismo que intenta recuperar el peso perdido reduciendo el gasto energético".

Por este motivo, recomienda centrarse en tres pilares fundamentales: déficit calórico moderado (debe ser de unas 400 o 500 calorías al día como máximo), aporte adecuado de proteínas y entrenamiento de fuerza, puesto que este último es la herramienta más poderosa para mantener el músculo y facilitar la quema de grasa.

Cuando leas esto, probablemente tengas claro algo: adelgazar no va de sufrir o de comer poco, sino de encontrar un equilibrio adecuado entre alimentación, fuerza y movimiento.