Un especialista en herencias avisa: "Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda"

En el ámbito del derecho, la herencia es un acto jurídico mediante el cuan una persona física dispone, tras su fallecimiento, la transmisión de bienes, derechos y obligaciones a sus herederos.

No obstante, en algunos casos pueden surgir complicaciones para dividir la herencia entre los herederos, como la ocupación de la vivienda. En este sentido, el abogado experto en herencias, Manuel Hernández, ha compartido un vídeo explicando qué ocurre en esta situación.

"Cuando nos enfrentamos a una división de una herencia, nos encontramos que, en ocasiones, alguna de las viviendas que ocupa el haber hereditario está ocupada por alguno de los herederos", anuncia en YouTube.

Estos desacuerdos son más habituales de lo que parece, generando hasta procesos judiciales. De hecho, puede ocurrir que el heredero que ocupa el inmueble no quiera abandonar su posición y "le da igual lo que pase hasta que se proceda a la división de la vivienda".

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En este contexto, el letrado detalla cómo actuar: "Podemos realizar dos actuaciones de manera efectiva. La primera es que, si somos mayoría dentro de la herencia y, por tanto, los herederos quieren que ese heredero que está ocupando desaloje el inmueble, se puede iniciar un procedimiento de desahucio por precario".

Este procedimiento judicial sirve para recuperar la posesión de un inmueble ocupado sin derecho legítimo. De esta manera, se podría iniciar la fecha de desahucio para desocupar el domicilio.

Ahora bien, si el resto de herederos no tienen la mayoría de la herencia solo pueden iniciar un procedimiento de división de herencia judicial. "Para que esta situación de comodidad del heredero que está ocupando sin título el inmueble se convierta en una situación de incomodidad", explica el abogado.

Según Hernández, los interesados deben añadir "dentro del inventario de la herencia un concepto que son las rentas del mercado que debería pagar el heredero ocupante del inmueble al resto de los herederos por el hecho de estar ocupando sin título y sin autorización la vivienda".