Los españoles viviendo en Suiza coinciden: "Aquí compramos del supermercado lo que se fabrica en España. También se come mejor"

Un creador de contenido español que vive en Suiza ha encendido el debate sobre la alimentación y el origen de los productos al mostrar la realidad de un supermercado suizo: allí, buena parte de la fruta y verdura que se vende procede de España, mientras que en muchos establecimientos españoles se recurre cada vez más a importaciones de Marruecos o Latinoamérica.

Su reflexión, compartida por otros compatriotas residentes en el país, se resume en una idea simple pero contundente: en Suiza comen a diario lo que se cultiva en España, y no les parece que allí “se coma peor”; al contrario, consideran que a menudo se come mejor, según sus propios testimonios.

Lo que ven en el supermercado

En el vídeo que se ha viralizado, de la cuenta Suiza en Español, el usuario recorre los pasillos de un supermercado suizo enseñando etiquetas de origen en melones, sandías, melocotones, naranjas, pimientos, berenjenas, calabacines y tomates. En todos los casos, la procedencia marcada es España, algo que él utiliza para ilustrar su mensaje: “vosotros en España comprando fruta de Marruecos y nosotros en Suiza comprando fruta de España”.

Su conclusión es directa: en Suiza se come mucho producto español, y eso desmiente la idea de que allí la oferta sea peor o menos fresca. Al salir del supermercado, remata la reflexión subrayando que en Suiza comemos lo que se cultiva en España, como recordatorio de la calidad de la agricultura española y de su peso en las estanterías de otros países.

Las críticas

El propio creador se anticipa a posibles críticas y aclara que su mensaje no va de racismo ni de desprecio hacia otros orígenes. Lo presenta como una reivindicación del problema que viven muchos agricultores españoles: producen fruta y verdura de calidad que luego se exporta, mientras que una parte del mercado doméstico se abastece con producto más barato llegado de fuera.

Una persona recorre los pasillos de un supermercado de Madrid con el carro de la compra, en una imagen de archivo. / FERNANDO SÁNCHEZ / Europa Press

Otros usuarios que comentan el vídeo añaden matices, señalando que las etiquetas no siempre cuentan toda la historia y que existen cooperativas que reenvasan productos originarios de Marruecos en España para venderlos como españoles. Ese detalle muestra que el debate es complejo y abarca tanto precios como trazabilidad, pero no cambia el núcleo de la reflexión: el peso real que tiene la producción española en la cesta de la compra en Suiza, según indican.

Las exportaciones en los supermercados

Las cifras de comercio entre ambos países confirman que España es uno de los socios comerciales más importantes de Suiza, con un papel destacado en sectores como la alimentación, la moda y otros bienes de consumo. En el ámbito de frutas y hortalizas, España actúa como proveedor clave.