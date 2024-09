Los españoles tendrán que pagar por conducir en este país vecino que visitan mucho

El turismo masivo trae consigo limitaciones para los visitantes. Algunas países europeos han empezado a cerrarse hasta el punto de establecer restricciones para los conductores que cruzan las fronteras y utilizan sus carreteras.

Uno de los países vecinos de España ha presentado un proyecto de ley con el que pretende cobrar a todos los extranjeros que circulen por su territorio con un vehículo a motor.

El Parlamento de Andorra está estudiando el proyecto que limitará el uso de las carreteras del Principado. El pago se abonará en base a los días que quiera circular en el territorio.

Esta solución podría acabar con la enorme cantidad de turistas que recibe en verano y en temporada de nieve. La medida surge a raíz de limitar el turismo: Andorra asegura que no puede asumir 10 millones de visitantes anuales con una población que no llega a los 80.000 habitantes.

“El crecimiento turístico de los últimos años tiene sus límites. Queremos seguir siendo un país turístico, pero queremos un turismo más cualitativo”, ha asegurado Xavier Espot, presidente del Parlamento de Andorra, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El país tiene un grave problema para hacerse cargo del mantenimiento de la red de carreteras y se ha fijado en otros países de Europa que aplican un impuesto similar como Suiza, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Austria, Rumanía y Montenegro.

¿Quiénes serían los principales afectados?

Los residentes de Andorra tiene un nivel de vida tan elevado que muchos trabajadores tienen que vivir en la frontera con Francia o España y se trasladan a diario en sus vehículos. El país les obligará a abonar el nuevo impuesto de circulación a todos los coches con matrícula no andorrana, aunque entren al Principado a diario.

Los políticos conocen la situación de cientos de trabajadores y está estudiando la posibilidad de aplicar bonos similares a los de Austria para que el impacto sea menor. Andorra plantean un sistema de pago semanal, mensual y anual en base a las necesidades de cada conductor.

El país vecino no ha revelado por el momento el importe por entrar a Andorra en coche y posiblemente no lo hará hasta que no se apruebe el texto definitivo.