Españoles se manifiestan en más de 150 lugares del territorio para exigir el cese de la guerra con Irán

Ante el creciente conflicto en Medio Oriente, la plataforma 'Parar la Guerra' convocó manifestaciones a lo largo de toda España entre este viernes y sábado, 13 y 14 de marzo, para exigir el fin de la guerra y del genocidio en Gaza.

Con más de 150 puntos de protesta por la totalidad del país, el movimiento social compartió un manifiesto que fue secundado por más de 1.500 personas, 204 personalidades de la política y la cultura y 143 organizaciones, condenando el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, aunque también al régimen de los ayatolás.

La declaración explica que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", a la par de que describe la alianza entre EE. UU. e Israel como "una grave amenaza para la paz en la región" y "un peligro para la paz mundial".

De esta manera, Manuela Carmena, Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CCOO), Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat y Alba Flores son varias de las figuras más representativas que han suscrito el manifiesto.

Empero, se han visto críticas a la convocatoria en redes sociales, tanto por la coincidencia de la misma con la jornada de reflexión ante las elecciones autonómicas en Castilla y León como por la falta de especificación de hora y lugar en territorios como Burgos.

En cualquier caso, la plataforma se ha posicionado contra los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y Palestina, concluyendo con un llamamiento a las democracias a que condenen la agresión, defiendan el derecho internacional y trabajen por una paz "justa y duradera" en la región.

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Así, pues, Parar la Guerra continúa con su lucha por la paz "por encima de ideologías o credos", procurando aunar a organizaciones, sindicatos y ciudadanía bajo una misma plataforma para lograr manifestar el deseo colectivo de oponerse a los conflictos bélicos.