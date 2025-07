Una española que vive en Suiza desvela el mayor problema: "No te permite ahorrar"

En la mayoría de rankings, Suiza se posiciona como el país más rico del mundo, razón por la que muchos españoles y ciudadanos de otras regiones apuestan por emigrar y buscarse la vida en este pequeño territorio centroeuropeo. Sin embargo, no es oro todo lo que parece, o al menos eso dice Daniela González, una joven española que vive en Suiza.

Daniela, cuyo perfil en redes es @daanielaks, explica que se ha marchado a Suiza buscándose una vida mejor, pero no duda ni un segundo en contar cuál es el verdadero problema de vivir en el considerado como país más rico del mundo.

"Hay una cosa de Suiza que mucha gente no entiende y es que no todo el mundo es igual. No todos gastan lo mismo. No todos tienen el mismo estilo de vida. No a todos le gusta lo mismo", asegura la creadora de contenido.

Tiktoker en su tiempo libre, Daniela prefiere hacer una escapada a la montaña, hacerse fotografías, "porque es lo que me gusta". Y sí, es consciente de que Suiza es un país muy caro, pero ella piensa que es "porque tú tienes un estilo de vida que no te permite ahorrar".

Su verdadera crítica a todos aquellos que se mudan a Suiza y se quejan es que "hay gente que, si no es gastando, no sabe vivir. Hay muchas cosas que puedes hacer sin gastar dinero".

Aunque no es nada fácil, Daniela González cree que Suiza es un país en el que es posible ahorrar mucho dinero: "no es cuestión del país, es cuestión de la persona".

Finalmente, pone de ejemplo a personas que conoce que viven como ella en el país centroeuropeo "y no ha ahorrado porque no han sabido gestionarse económicamente, pero eso pasa en España, en China, en Suiza...".

¿Crees que tiene razón? ¿Crees que Daniela pasa por alto que, pese a ganar más dinero, Suiza es un país con un nivel de vida mucho más elevado que otros territorios europeos?