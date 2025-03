Una española que vive en Suiza destapa la verdad sobre el salario: "Vas a ganar entre..."

Aunque los salarios han crecido de forma moderada en los últimos años, los datos de Eurostat apuntan que en 2023, los trabajadores españoles cobraron un promedio de 5.276 euros menos anuales que sus homólogos en la Unión Europea.

Según los informes, el salario medio en la UE se incrementó en un 6,24% entre 2022 y 2023, pasando de 35.638 a 37.863 euros anuales. Sin embargo, en España el crecimiento fue menor, alcanzando el 5,57%, con un promedio de 32.587 euros.

Uno de los países europeos que más llama la atención para vivir es Suiza. Esto es debido a su alta calidad de vida, su situación política estable, su seguridad y, sobre todo, sus altos salarios.

Sobre esto ha hablado Heidi Jinx, una tiktoker española que vive en el país desde hace más de un año. La influencer ha explicado que antes de ir a vivir al país, consultó el salario por internet y encontró cifras engañosas, ya que al llegar, se llevó un chasco.

La joven ha explicado que el salario mínimo en Suiza no es de 4.000 francos (4.203,20 euros), como se suele decir: "En Suiza los salarios van dependiente del cantón, dependiendo del sector, porque hay muchos convenios, pero no hay un salario mínimo, solo algunos cantones, muy pocos, lo tienen.

Heidi ha asegurado que está "harta" de ver a personas que van a Suiza y mienten diciendo que el salario mínimo son 4.000 francos: "En el caso de que fuesen reales, son brutos. Lo que te llega a ti son 3.000 euros limpios, que ya te digo yo que en Suiza, con 3.000 no es que vivas demasiado bien".

"En Suiza no hay un salario mínimo. No son 4.000 francos. Lo más probable es que si no tienes x titulación de Suiza, vas a ganar, entre 2.500 y 3.000 francos netos. Te estoy hablando de si eres camarero, cocinero, limpiadora. Este tipo de sectores", ha detallado Heidi Jinx.