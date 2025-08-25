Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: "La hora la cobro a…"

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Hay muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son los que explican su día a día tras irse a vivir a otro país.

Virginia Sanz es una gaditana que vive en Australia, concretamente en Perth. En sus redes sociales muestra a través de vídeos cómo es su vida ahora y compara las diferencias con España.

Siempre se ha comentado que los salarios son más altos en Australia pero porque todo cuesta más caro. Sin embargo, la influencer lo ha desmentido: "La vivienda, quizás, puede ser un poquitín más cara. No mucho más. Pero la vida, siempre cuento que cuesta lo mismo", explica la gaditana.

Virginia detalla que solamente el alcohol y el tabaco tienen más impuestos, pero que hay otros productos que cuestan exactamente lo mismo que en España.

La joven pone el ejemplo de unos patines: "Me los he comprado en el Kmart, que es como el Decathlon o el Primark de allí, y me han costado 55 dólares australianos. Eso vienen a ser unos 30 euros. Mis patines del Decathlon creo que me costaron 40".

En cuanto a las joyas, la influencer explica que se hizo una renovación de pendientes: "Me compré seis argollitas de plata ¿sabéis cuánto me costaron? 85 dólares australianos; esto viene a ser 50 euros".

Y el último ejemplo es el del coste del gimnasio: "Al que me he apuntado ahora es de Hyrox, de entrenamiento grupal y demás. Me he sacado dos semanas de prueba, ¿sabéis cuánto he pagado? 60 dólares australianos; 30 euros. Por ir dos semanas a las clases que quiera".

Virginia tiene muy claro que no hay tanta diferencia: "La vida es lo mismo y los salarios son el triple. O sea, yo aquí la hora la cobro a 37 dólares. Vamos a poner que esto son unos 20 euros. Es que yo, con una hora y media de trabajo, tengo para pagarme los patines. La comparación es que, sí se gana más y la vida cuesta lo mismo. Vamos, yo cuando he llegado a España, me ha parecido carísima".