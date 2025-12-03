Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

SOCIEDAD

Una española que trabaja en Suiza revela su sueldo: "Gano más que un ingeniero en España"

Son muchos los españoles que se mudan a otros países para trabajar y conseguir un sueldo digno

Andrea Riera

Aunque los sueldos en España han crecido un 4,4% respecto a 2024, los últimos datos de Eurostat correspondientes a julio de 2025, apuntan que el país registra un salario mínimo bruto de 1.381 euros dividido en 12 pagas.

Por este motivo, muchos españoles deciden mudarse a otros países en busca de trabajo y un sueldo digno. Sara, una joven de 22 años, eligió Suiza en busca de un futuro mejor y explicó su experiencia en @MeVoyalMundo.

Se trata de uno de los países europeos que más atrae a quienes buscan calidad de vida, gracias a su estabilidad política, su seguridad y, sobre todo, sus elevados salarios.

Hace dos años, la joven de Burgos comenzó a trabajar como 'au pair', realizando jornadas de 7 de la mañana a 18 horas por un sueldo de aproximadamente 600 francos mensuales (unos 638 euros).

Con el tiempo, ha conseguido compaginar dos empleos, uno en un supermercado y otro en un bar. Asegura que gana "más de lo que gana un ingeniero en España", con un salario total cercano a los 5.000 francos mensuales, es decir, más de 5.300 euros.

Según cuenta, lo habitual en el país es que los salarios se sitúen entre los 6.000 y los 8.000 francos al mes, y afirma que no contempla regresar a trabajar en España: "No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes. En España trabajas para sobrevivir. Si te sobran 10 o 20 euros al mes, es mucho".

No obstante, Sara reconoce que la vida en Suiza también tiene un lado menos visible: la gente está muy centrada en el trabajo y deja en segundo plano la vida social: "Solo piensan en dinero, dinero, dinero. Hay mucha soledad. Si no vienes acompañado o no eres muy fuerte de mente, aquí te deprimes".

