Una española se sincera sobre lo que más odia de vivir en Japón: "No tengo vida social"

Vivir en el extranjero puede sonar emocionante, pero no siempre es fácil adaptarse, especialmente cuando la cultura es tan distinta como la japonesa. Así lo ha contado una 'tiktoker' sevillana que reside actualmente en Japón. En uno de sus vídeos ha compartido una de las cosas que más detesta de su vida en el país asiático.

“Me mudé a Japón desde Sevilla y lo que más odio de este país es la soledad”, confiesa la 'tiktoker' conocida como La Nieta De la Illi. Pese a llevar tiempo viviendo allí, asegura que no ha logrado integrarse socialmente ni dentro ni fuera del entorno laboral: “Termino el trabajo y me voy directa a casa. No tengo amigos, no quedo con nadie después del trabajo. Literalmente no tengo vida social aquí”, confesó con total sinceridad.

Una situación que la ha llevado a buscar maneras de combatir el aislamiento. Para no caer en la monotonía o el bajón anímico, suele obligarse a sí misma a organizar planes por su cuenta: “Me tengo que obligar a hacer planes chulos para no volverme loca”, explicaba en el vídeo, reflejando el esfuerzo que supone mantenerse activa emocionalmente cuando no se tiene compañía.

El sitio que se parece a Sevilla

En una de esas búsquedas de distracción, recurrió a una inteligencia artificial para pedirle ideas sobre qué hacer en Tokio. Concretamente, le especificó que quería visitar un lugar que se pareciera a la Isla Mágica de Sevilla. Así que la IA le sugirió visitar el parque temático 'Tokyo DisneySea'.

Aunque en un principio no sonaba muy convencido, el resultado acabó siendo más positivo de lo que esperaba: "Sonaba locura, pero de verdad que el sitio es igualito a Isla Mágica", confesó a sus seguidores.

Finalmente, y tras pasar el día en el parque, explicó que a pesar de sus reservas iniciales, disfrutó mucho del ambiente, las decoraciones y de poder vivir ese plan sin depender de nadie.

Y es que hacer planes con la compañía de uno mismo tiene muchos beneficios: evita depender de la agenda de otros, se reducen las frustraciones y malentendidos típicos que surgen al intentar cuadrar planes en grupo. Esto aporta una mayor sensación de control y paz mental.

Asimismo, y aunque la 'tiktoker' haya aprendido a sacarle provecho a este tipo de planes, quiso recordar a sus seguidores lo muy diferentes que son ambas culturas y lo duro que en realidad está siendo para ella este cambio tan brusco.

"Si habéis estado en mi misma situación, si habéis tenido que vivir en el extranjero, vivir en otra ciudad y sabéis darme truquitos sobre cómo hacer amigos nuevos, decírmelo en los comentarios, porque la verdad es que sino voy a entrar en un estado depresivo y me voy a querer ir a mi casa", pedía a los usuarios de 'tiktok'.

Los comentarios no tardaron en arroparla y ofrecerle algunos consejos: "¡Hay un grupo de españoles en WhatsApp aquí en Tokio! Escríbeme si te interesa", le comentaba una chica, entre muchos otros usuarios que se han volcado con la 'tiktoker'.