Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: "Es peligrosamente bonito"

Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España. Un lugar que es muy visitado y que siempre sorprende es Marruecos, aunque suele generar debate sobre si es un lugar seguro para viajar.

Gracias a las redes sociales, Sara Ardanaz, creadora de contenido, decidió compartir su experiencia en el país a partir de un video en Instagram, mostrando cómo es salir durante una noche en Marruecos.

La joven empezó diciendo en el inicio del vídeo, que ya cuenta con más de 195 mil 'likes', que "Marruecos es muy peligroso, así que acompáñame a la Medina sola por la noche".

En las imágenes que muestra, sus seguidores pueden ver cómo la saludan y cómo canta junto a una chica que tocaba en el ukelele en la calle. "La gente solo te sonríe y quiere que te pares a saludarles. Están felices de que vengáis y compartáis con ellos", expresó.

La reflexión de Sara Ardanaz

Tras publicar el vídeo, la joven quiso escribir un texto para aclarar que Marruecos es un país seguro, algo que mucha gente de España pone en tela de juicio. La influencer expone que "'lo peligroso de Marruecos es que, cuando llegas, te das cuenta de todos los prejuicios que mucha gente tiene y de lo duro que es cuando juzgan un país entero sin haber puesto un pie en él".

"El peligro está en probar las comidas y darte cuenta de cómo habías podido vivir sin esos sabores antes", admite en Instagram. Por otro lado, comparte, en tono irónico, que "es muy peligroso como todos los extraños y extrañas te saludan porque aquí es normal dar los buenos días a un desconocido por la calle".

No obstante, reconoció que puedes encontrarte con gente mala, aunque ocurre "en todos los países". Por ello, alerta de que "siempre hay que seguir el instinto y tener cuidado".

Por último, la influencer sentenció diciendo que "Marruecos es un país muy seguro, tanto para hombres como para mujeres, solos, solas, en grupos o de cualquier manera. Pero es peligrosamente bonito".