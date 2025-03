Una española revela el precio de los supermercados en Ghana y las redes alucinan: "¿Y la gente como come?"

Marcharte a vivir a un país diferente nunca es sencillo. El periodo de adaptación puede ser lento, ya que es difícil asimilar los cambios, conocer una cultura diferente y entablar relación con gente nueva.

Dicho esto, las redes sociales nos permiten conocer las situaciones que acontecen en todo el mundo y las diferencias con nuestro entorno. Y la española Leyre Gómez, bajo el nombre de usuario @stampbystamptravel en TikTok, vive en Ghana y ha compartido los precios de los supermercados en Accra, la capital del país.

La chica comparte en su perfil su día a día en Ghana, así como los sitios que visita, las curiosidades más sorprendentes y las vivencias que ha tenido. Ahora, Leyre ha dejado alucinados a muchos usuarios de TikTok al revelar que reside "en uno de los países más caros donde he estado nunca".

"La vida aquí no es tan barata como muchos creen", afirma. Al hacer la compra, Leyre ha señalado que coge lo imprescindible pero que "hay cosas que son carísimas porque son importadas". Productos como la leche cuestan entre 7 y 8 euros, y el salmón también es caro, pero no ha desvelado su precio. La chica asegura que "en total la compra me sale por unos 100 euros, y me dura 3-4 días".

Los altos precios han despertado el asombro en los comentarios, ya que muchos no entienden los altos precios de los supermercados. Alguno, incluso, ha preguntado "¿Y la gente como come?", sorprendido por el encarecimiento de los alimentos. En el vídeo, además, se observa el precio de un paquete de pasta (3 euros al cambio con el cedi ghanés), el ketchup (3,80 euros) o una docena de huevos (2,34 euros).