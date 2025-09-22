Una española revela la factura desorbitada por tratarse una cistitis en Estados Unidos: "Fue terrible"

La sanidad pública es un tema que está en boca de todos. Siempre genera debate y es que España ofrece una sanidad pública universal financiada por impuestos, mientras que en otros países como Estados Unidos predominan los seguros médicos privados.

En España, acudir a un centro de salud o a un hospital público no supone un coste directo para el paciente, ya que la financiación se cubre con los impuestos. En cambio, en Estados Unidos, quienes no cuentan con un seguro pueden enfrentarse a facturas médicas muy elevadas, lo que hace que el acceso a la salud dependa mucho del nivel económico de cada persona.

En uno de los últimos pódcast de 'Ac2ality' en el que entrevistaron a Diego González Rivas, Daniela Álvarez, una de las presentadoras del formato, contó su experiencia en la sanidad estadounidense.

La joven vivió durante un tiempo en Nueva York y le dio una cistitis: "Fui al hospital porque ya fue fuerte. Me ingresaron dos días porque me subió al riñón y, cuando salí de ahí, me dieron una factura de 20.000 euros".

Tras la anécdota, el cirujano aseguró que "no fue mucho", y Daniela comentó que le dijeron que había tenido suerte: "Por una cistitis, que es como un resfriado".

El cirujano dejó clara su opinión sobre el sistema sanitario de Estados Unidos: "Es lo malo del país. Si no tienes dinero y tienes un problema, o tienes un seguro muy bueno o prepárate para pagar".

Diego González aseguró que para él no es buen sistema: "El español es mil veces mejor". Además, comentó que los hospitales y los profesionales "dejan mucho que desear", algo que la presentadora afirmó: "El hospital fue terrible".

El profesional sanitario sentenció que España tiene "mucho más nivel" que Estados Unidos: "El nivel de médicos en España es muy bueno".