Una española residente en Costa Rica advierte a los turistas por su seguridad: "Van a por vosotros"

Costa Rica es uno de los destinos más buscados cada época vacacional gracias a su clima y su oferta turística, convirtiendo el país en un aparador de primer nivel para los españoles. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y quien ha vivido en la isla da fe de ello.

En esta ocasión, la usuaria de TikTok, Marta Sanz, ha usado su perfil en las redes sociales para poner en alerta a los futuros visitantes que quieran disfrutar de unos días en el país del 'Pura vida'. Las experiencias en otros países suelen generar bastante interés, como la visita de una chica a un McDonald's en Marruecos en la misma red social china.

Sanz vivió en San Jorge, donde continuó con sus estudios, por lo que sabe de lo que habla, al haber formado parte de la vida activa de Costa Rica durante algunos meses: "Yo siempre me he sentido supersegura, pero eso no quita que pasen cosas, como que te roben el móvil", comenta al principio del documento, además de destacar que es "uno de los (países) más seguros de Latinoamérica".

Pese a ello, recomienda circular por las partes especialmente preparadas para ello, siendo las de más afluencia de gente y visitantes, y no viajar por determinadas zonas. Una de las cosas más sencillas es "volver siempre en Uber" de los sitios hasta casa para ahorrarte sustos, "no te vayas andando tu sola, aunque vayas en grupo", comenta.

El motivo es que la gente que quiere aprovecharse de los turistas y estudiantes tiene muy claro el perfil al que puede atacar: "Lo saben y van a por vosotros", comenta.

Ella, a pesar de todo, comenta que anduvo sola por la calle en numerosas ocasiones, también con transporte público y nunca le ha pasado nada, pero advierte de que el peligro de ser atracado siempre existe, como en cualquier otra ciudad, también en España.

Según su experiencia, asegura que San Pedro es una ciudad que tiene "zonas muy seguras y tranquilas" en las que poder hacer una vida completamente normal, en la que ha podido ir a lugares comunes como el gimnasio, el centro o a comprar.

También apunta a la amabilidad de las personas que "te van a ayudar en todo lo que puedan", y que "cuando duces que eres de España te tratan superbién". En general, Sanz recuerda su paso por la isla como una buena experiencia y no dudaría en repetir, "100%", explica.