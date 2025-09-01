Una española se queda sin palabras con el precio de una ambulancia en Estados Unidos: "Viviendo el sueño americano"

Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España. Un país que es muy visitado y que siempre sorprende es Estados Unidos.

Hace un mes, la creadora de contenido Cristina Fernández, una joven española que se encontraba en Miami, quiso compartir su experiencia con el sistema sanitario estadounidense en un vídeo de TikTok.

"En el capítulo de hoy de viviendo el sueño americano, ¿qué traemos hoy? Una factura del Miami-Dade Fire Rescue. Hace dos semanas aproximadamente estuve en el hospital", empezó diciendo.

La joven española explicó que fue "una urgencia médica", debido a que tuvo que recurrir a la ambulancia. Por ello, días más tarde recibió la factura del servicio sanitario en su domicilio.

La creadora de contenido detalló que la urgencia de la ambulancia le costó un total de 800 dólares (682,40 euros). También, le cobraron el desplazamiento hasta llegar al hotel.

"15 dólares la milla" esa fue "la distancia que tuvo que recorrer la ambulancia, desde donde me tuvieron que recoger hasta el hospital. Al hacer la ambulancia 3 millas en total, el precio que pagó son 45 dólares (38,38 euros).

Por otra parte, le cobraron la monitorización cardíaca: "Era una emergencia, no sabían si me estaban dando un chute en el corazón. 25 dólares (21,32 euros)".

El último gasto que tuvo que pagar fue por suplementos terapéuticos, ya que le tuvieron que inyectar medicamentos: "Menos 25 dólares)". "Total de la factura, 895 dólares (763,46 euros)", expuso a sus seguidores.

La joven es consciente que aún le quedan cosas por pagar: "No quiero saber cuando me llegue la factura del hospital. ¡Qué bendición el sueño americano!".