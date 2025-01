Una española se indigna tras realizar una compra en un Zara de Suiza: "¿Es justo?"

Una española ha alzado la voz en contra de una de las injusticias más grandes que hay y todo el mundo conoce. No hay duda de que los precios de algunas tiendas internacionales pueden variar dependiendo del país, como por ejemplo es el caso de Zara. Sin embargo, muchos ciudadanos no entienden el motivo de esta diferencia de precios tan elevada.

Este margen puede ser más pequeño o más grande, pero que la diferencia sea superior a 10 euros en el caso de una prenda de ropa es algo que no es muy habitual. Así lo ha manifestado una española, que reside en Suiza, a través de su cuenta de TikTok, @ilacora.

La joven demuestra en el vídeo, que cuenta con más de 17 mil visitas, la diferencia de precio sobre una prenda comprada en Zara. La chica, tras adquirir un jersey por un total de 41 euros, descubrió que la etiqueta original, oculta bajo la pegatina del precio en francos suizos, marcaba otro precio en la Unión Europea.

La creadora de contenido indignada dice "y para sorpresa de nadie, debajo de la etiqueta del precio vi que estaba en euros y cuesta 25 euros". Además, la joven pregunta a todos sus seguidores: "¿Crees que es un precio justo que paguemos más caro los que vivimos en Suiza?".

El vídeo está repleto de comentarios contestando a la pregunta de la joven, pero con opiniones muy dispersas. Una seguidora afirma que "sabiendo que el SMI de Suiza es de 4.000 euros y aquí 1000 y poco, te ha salido dos veces más barato". Otra, indica que "no me parece justo, porque Zara, Mango y otras tiendas siempre han tenido los precios iguales no importa el país. Últimamente, exageran en Suiza mucho...".