Una española desvela el 'dineral' que cobra en Suiza: "Es muy fuerte"

Una de las conclusiones más comunes entre muchos ciudadanos españoles es que, en numerosas ocasiones, las ofertas de empleo fuera de España resultan ser más atractivas. Esto se debe a que, generalmente, hay mejores condiciones laborales.

Un lugar que es muy atractivo para quedarse a vivir es Suiza. Uno de los motivos por los cuales acuden a esta localidad es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica. Además, los sueldos en Suiza son mucho más elevados.

La última persona en explicar su experiencia en redes sociales sobre cómo es vivir en el país suizo ha sido la creadora de contenido @noemilopp, quien ha acudido a este lugar para vivir una vida mejor por un tiempo indefinido.

La joven empieza mostrando en el vídeo lo que cobra en Suiza por trabajar como niñera: "5.109,08 euros". Tras desvelar su sueldo, muchas personas han mostrado interés por saber cómo consiguió el trabajo.

La creadora de contenido desvela que "hay tres páginas webs que no tiene aplicación. La primera que recomiendo es 'babbysitting24.ch' en la que te tienes que crear un perfil para poderle hablar a las familias. Esta es una de las plataformas más utilizadas en Suiza".

"La segunda página web que vengo a recomendarte es 'topnnanny.ch'", aunque la joven asegura que esta web no la ha utilizado mucho y por eso no sabe cómo funciona. No obstante, donde ella encontró trabajo fue gracias a la página web 'care.ch'.

El vídeo, que cuenta con más de 22 mil visualizaciones, se ha llenado de comentarios de todo tipo. Una usuaria expone que "wow, jamás vi un salario así sin tener idiomas ni formación". A este mensaje, la creadora de contenido responde que "es muy fuerte, sí".

Otra seguidora expresa: "Pues has tenido mucha suerte porque ese salario... ni en muchos supermercados o incluso otras profesiones se llega a pagar. Por ejemplo, un salario medio en peluquería son 4800CHF".