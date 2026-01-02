Un español destapa la realidad de vivir en Suiza: "El alquiler es lo más caro"

Son muchos los españoles que se mudan a otros países para trabajar y conseguir un sueldo digno. José Carlos decidió mudarse a Suiza hace 8 meses en busca de un futuro mejor, ya que es uno de los países europeos que más llama la atención para vivir, debido a su alta calidad de vida, su situación política estable, su seguridad y, sobre todo, sus altos salarios.

El malagueño comparte cuánto gasta cada mes y asegura que el gasto más grande es, sin duda, el alquiler. Explica que pagan 1.525 francos al mes por un piso de tres habitaciones y media, "que aquí cuenta el salón como una habitación y media". Esto, sumado a que tuvieron que pagar un depósito de fianza de tres meses, supuso un total de 4.625 francos.

Aunque hay una gran variedad de precios, el malagueño comenta que los alquileres de habitaciones rondan entre 500 y 1.000 francos, y los pisos medianamente pequeños, con una o dos habitaciones, entre 1.200 y 2.000 francos.

Otro gasto importante es el seguro médico, obligatorio en Suiza. José Carlos cuenta que ellos han optado por el seguro básico y pagan 336 francos al mes, aunque cuentan con una franquicia de 2.500: "Todo lo que gastemos en médico durante el año lo pagamos nosotros hasta llegar a esa cantidad. El año que viene nos subiría a 358 francos al mes".

El español detalla que hay seguros más caros con franquicias más bajas: "Un seguro mensual de unos 500 francos te deja una franquicia de 300 francos, mientras que el básico que tenemos nos deja 2.500".

El transporte también tiene su coste, aunque es muy puntual. José Carlos dice que hay trenes desde las cinco de la mañana y que por un trayecto hasta Berna tarda unos 20 minutos y pagan entre 10 y 10,50 francos por cada viaje. "Por eso vamos en coche. Es caro pero es verdad que no falla ni un tren, aunque se retrase un minuto te lo ponen y el 99% de las veces llega al minuto exacto que pone", detalla.

En cuanto a la comida, José Carlos calcula que en un mes se han gastado unos 550 francos para dos personas, así que serían unos 275 euros por cabeza.

Además, hay gastos puntuales que sorprenden a muchos recién llegados: "El primer gasto que tuvimos repentino fue la tarjeta verde de los peajes (40 francos anuales), el segundo fueron 62 francos por las placas del buzón y la puerta de entrada con nuestros nombres, el tercero fueron 169 francos por la energía fotovoltaica del edificio, y por último, 335 francos por la televisión y radio. Ni hemos visto la tele ni escuchado la radio, pero hay que pagarlo cada año".

José Carlos resume sus gastos: "Si tuviéramos lo básico, que sería el alquiler, el parking, el seguro médico, la comida y el teléfono, serían unos 2.282 francos al mes. Con internet y gimnasio, unos 2.400 francos. Nosotros somos dos y vivimos en un piso grande, así que si vas solo podrías recortar unos 500 francos fácilmente".