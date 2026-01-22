Un español que vive en Australia revela cómo ahorró más de 12.600 euros en seis meses

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Existen muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son aquellos que explican su día a día tras mudarse a otro país.

Miguel, conocido en redes sociales como @miguelonm999, es un español que vive en Australia desde hace un año y medio. En sus redes sociales muestra cómo es su vida allí, sobre todo en el tema laboral.

En uno de sus vídeos, el sevillano de 25 años explica que trabajó durante seis meses en una mina: "Es todo muy bonito y se cobra muy bien. La mina en la que yo trabajo se extrae Bauxita, una roca sedimentaria muy importante . Esta roca se encuentra en la superficie. Trabajo en una plataforma en el mar con dos grúas a las que le llegan cargamento de Bauxita y cargan un barco que está unido a nosotros para exportarlo internacionalmente".

El joven asegura que en esos seis meses ganó un total de 21.700 dólares australianos, trabajando en turnos de dos semanas y descansando otras dos: "Lo de los seis meses son tres trabajando y tres de descanso".

Además, comenta que tiene 750 dólares en concepto de fianza de su casa, así que en total serían unos 22.450 dólares australianos, equivalentes a 12.623 euros.

Miguel asegura que a ese dinero ya se le han descontado todos los gastos que tuvo durante este tiempo, aunque también reconoce que se dio algunos caprichos: se compró un iPhone, una GoPro, varias tablas de surf y otros gadgets para disfrutar de su tiempo libre.

También cuenta que aprovechó para disfrutar unas vacaciones increíbles: una semana en Fiyi y dos semanas y media en Indonesia: "Estuve en Musa Penida, Penida, Gili, Lombok, Komodo e incluso Bali. Hice un road trip por la costa este de Australia en dos ocasiones, vi la playa más bonita del mundo, surfeé con ballenas, buceé con tiburones varias veces y sobrevolé la Gran Barrera de Coral en avioneta".