Un español que vive en Alemania va al médico y se queda sin palabras tras la decisión de la doctora

La sanidad pública es un tema que está en boca de todos. Siempre genera debate y es que España ofrece una sanidad pública universal financiada por impuestos, mientras que en otros países predominan los seguros médicos privados.

En España, acudir a un centro de salud o a un hospital público no supone un coste directo para el paciente, ya que la financiación se cubre con los impuestos. En cambio, en Alemania la sanidad se basa en un sistema de seguros obligatorios, donde todos los residentes deben estar cubiertos por un seguro de salud público o privado.

Los pacientes contribuyen mediante cotizaciones mensuales según sus ingresos y, en algunos casos, realizan pequeños copagos por visitas médicas o medicamentos. Aunque esto implica un coste directo, el sistema garantiza atención médica de alta calidad, acceso a hospitales bien equipados y servicios preventivos, asegurando que nadie quede sin atención por motivos económicos.

Javier Novas es un español que desde hace un tiempo vive en Alemania, concretamente en Múnich. En uno de sus vídeos de TikTok explicó que se sorprendió tras acudir al médico.

"¿Te imaginas que en España te dieran la baja por cualquier cosa? Pues en Alemania es así. Yo lo había escuchado, pero el otro día lo viví en primera persona. Fui al médico porque tenía un grano infectado en la nariz. No tenía nada grave, solamente me recetó una pomada", comentó.

Sin embargo, lo curioso fue que le dieron cuatro días de incapacidad temporal: "Me dio la baja por un grano. Y yo obviamente le dije que no porque creía que estaba en condiciones perfectas para ir a trabajar".

La doctora no se lo tomó nada bien, y Javier Novas asegura que "lo peor de todo" es que se enfadó con él tras rechazarla.