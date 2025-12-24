Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaFerreroMastantuonoAnsu FatiGuardiolaMercado de FichajesNani RomaFenerbahçe - BarçaEndrickEcheverriErnesto ValverdeCopa África hoySupercopa de EspañaResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaAnder BasurtoSalariosPedri hábitosRally Dakar 2026Clasificación LaLigaLipowitz
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: "Parece mentira, pero no lo es"

Cada día más jóvenes se mudan a otros países en busca de un sueldo digno

Álex, enfermero en Australia

Álex, enfermero en Australia / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Existen muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son aquellos que explican su día a día tras mudarse a otro país.

Álex, conocido en redes sociales como @losathenurse, es un español que vive en Australia desde hace un año. En sus redes sociales muestra cómo es su vida allí, sobre todo en el tema laboral.

El joven trabaja como enfermero en Ahpra & National Boards, la agencia reguladora de profesionales de la salud en Australia, y asegura que el país ofrece una mejor calidad de vida laboral. Entre las ventajas destaca la relación enfermero-paciente, los descansos más regulados y un salario significativamente superior, lo que permite un ahorro considerable.

Además, señala que la posibilidad de especialización y ascenso profesional es mucho mayor que en España, gracias a la amplia oferta de especialidades y oportunidades de progresión dentro del sistema sanitario australiano.

Sin embargo, Álex advierte sobre algunos desafíos de adaptarse al nuevo entorno, como la distancia con familiares y amigos, la barrera del idioma y la necesidad de certificados específicos para realizar muchas tareas que en España forman parte de la práctica habitual de un enfermero.

A pesar de estas dificultades, asegura que el sueldo es elevado, aunque depende de varios factores: "Depende de si trabajas en un servicio público o privado, tu rotatorio, años de experiencia, el estado en el que estés trabajando y lo más importante, si estás trabajando con un contrato full-time o casual".

El joven explica que él trabajó en una residencia con contrato full-time y que cobraba por quincena. Sin embargo, actualmente trabaja en una agencia de enfermería en Cairns con un contrato casual y cobra por semana.

"La semana que más cobré fueron 3.000 dólares netos. Parece mentira, pero no lo es. Como verás, la capacidad de ahorro es brutal y puedes darte el gusto de viajar, hacer escapadas de fin de semana trabajando cuatro días a la semana", declara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...
  2. Álvaro Morata y Alice Campello, al descubierto: 'No ha sido posible
  3. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura
  4. Lobo Carrasco se moja sobre el futuro de Leo Messi en el Barça: 'Lo veo como…
  5. La advertencia de Gonzalo Bernardos para estas Navidades: 'Menos marisco y más...
  6. Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”
  7. María Sol, hermana de Messi, sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a posponer su boda
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la jubilación: 'A partir de 2026 no será igual

Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: "Parece mentira, pero no lo es"

Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: "Parece mentira, pero no lo es"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones