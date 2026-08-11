Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan GarciaJulián ÁlvarezShane KluivertCuándo juega JódarRodriPrograma Europeo Atletismo hoyEuropeo de natación 2026 hoyLaLiga EA SportsFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: "Estoy flipando"

El creador de contenido describe cómo fue su experiencia con la atención médica en China

Enrique Alex en el hospital en China

Enrique Alex en el hospital en China / Sport

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Riera

Andrea Riera

La sanidad funciona de forma diferente en cada país y no todos los sistemas ofrecen las mismas condiciones a la hora de recibir atención médica. Los tiempos de espera, la forma de ser atendido o los trámites que hay que hacer pueden cambiar mucho dependiendo del lugar.

Además, en muchos países es obligatorio contar con un seguro médico, algo especialmente importante cuando se trata de viajar al extranjero. Un accidente o cualquier problema de salud puede acabar suponiendo un gasto importante, por lo que tener una buena cobertura puede marcar la diferencia a la hora de recibir atención médica.

Los médicos que ejercen en la sanidad privada denuncian la precariedad laboral que puede provocar fuga de talentos

Los médicos que ejercen en la sanidad privada denuncian la precariedad laboral que puede provocar fuga de talentos / Freepik

Esto es lo que ha vivido Enrique Alex durante su viaje a China. El creador de contenido suele compartir en sus redes sociales cómo es su día a día cuando visita otros países y, en esta ocasión, ha contado la experiencia que ha tenido después de sufrir un accidente y acabar en un hospital chino.

El influencer explicó que desde el primer momento se quedó sorprendido por la rapidez con la que le atendieron, ya que apenas habían pasado unos minutos cuando ya estaba realizándose una prueba: "Estoy flipando de cómo funciona todo. Aquí me han atendido al instante. A los cinco minutos estaba dentro de una máquina de resonancia magnética".

Además, Enrique Alex dejó claro que tenía un seguro que cubría toda la atención, algo que le permitió no tener que preocuparse por el coste del tratamiento. Aunque el aspecto del hospital no fue precisamente lo que más le gustó, sí terminó quedándose con la rapidez del servicio: "Todo cubierto con mi seguro. Es verdad que el hospital parece un poco una cárcel, pero ojalá pareciese una cárcel en todo el mundo si eso significase que va a funcionar tan bien como aquí".

Durante su visita también descubrió que la forma de identificar a los pacientes es bastante diferente a la que conocemos en España: "Los chinos no tienen DNI, se ponen ahí, le escanean la cara y esa es la identificación".

El creador de contenido contó cómo fue el proceso para recibir las medicinas después de ser atendido, y en su caso, podía recibir medicina occidental o medicina tradicional china dependiendo de lo que necesitara: "Me van a dar las medicinas gratis. Dependiendo de lo que te pase te dan medicina occidental o medicina tradicional china. Me llevo dos cajas de unas pastillas de medicina tradicional y una pomada de medicina tradicional".

El proceso para tramitar la atención también le llamó la atención, ya que tuvo que utilizar su dedo para firmar y hacerse varias fotografías junto al pasaporte y a la herida: "Es curioso que cuando llegas tienes que firmar con tu dedo y, supongo que para el seguro, te hacen muchas fotos junto a tu pasaporte, de tu herida con tu pasaporte...".

Noticias relacionadas

A pesar de todo, lo que más sorprendió a Enrique Alex fue el poco tiempo que pasó en el hospital: "Desde que he llegado al hospital hasta que me voy, con resonancia incluida, han pasado 40 minutos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inés García desvela el motivo por el que no está con Lamine Yamal en Colombia: 'Tengo malas noticias
  2. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
  3. Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol: 'La hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil. En casa es un tema que tenemos muy encima de la mesa
  4. La reflexión de Santi Cañizares: 'Los futbolistas, salvo que sean hijos de exjugadores, no están preparados para saber gestionar patrimonios
  5. Siro López (70 años), sobre Josep Pedrerol: 'A ver cómo aguanta cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual
  6. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  7. La sincera crítica de Rafa Nadal a la mentalidad española: 'Desconfiamos de ellos en lugar de admirarlos
  8. Jordi Jacas, chef: “El día más duro de tu vida es cuando descubres que no jugarás en el Barça”

¿En qué consiste el parasailing, la actividad que ha acabado en tragedia en Benidorm?

¿En qué consiste el parasailing, la actividad que ha acabado en tragedia en Benidorm?

José Luis, jubilado: "Un guardia civil hoy en día, saliendo de la academia y destinado en Seguridad Ciudadana, está en torno a los 1.900 o 2.000 euros al mes"

José Luis, jubilado: "Un guardia civil hoy en día, saliendo de la academia y destinado en Seguridad Ciudadana, está en torno a los 1.900 o 2.000 euros al mes"

Lowi integra todo el fútbol y deportes de DAZN desde hoy en su oferta

Lowi integra todo el fútbol y deportes de DAZN desde hoy en su oferta

Un abogado laboralista avisa: "Una empresa no puede despedirte porque llegues tarde o uses demasiado el móvil"

Un abogado laboralista avisa: "Una empresa no puede despedirte porque llegues tarde o uses demasiado el móvil"

Precio del euríbor hoy, 11 de agosto de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 11 de agosto de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: "Estoy flipando"

Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: "Estoy flipando"

Si tienes estas gafas para el eclipse, no las uses: han sido retiradas por riesgo para la vista

Si tienes estas gafas para el eclipse, no las uses: han sido retiradas por riesgo para la vista

Eclipse parcial en Madrid y Barcelona: a qué hora se verá y cuánto Sol quedará tapado

Eclipse parcial en Madrid y Barcelona: a qué hora se verá y cuánto Sol quedará tapado