Un español revela cómo le tratan en Marruecos por ser de España: "Es decir que soy..."

Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España.

Un lugar que es muy visitado y que siempre sorprende es Marruecos. Uno de los motivos es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica. Por otro lado, se pueden visitar muchas localidades para explorar y descubrí de este país.

Muchos jóvenes eligen viajar a estas regiones para experimentar diferentes estilos de vida y descubrir el mundo. Un ejemplo de ello es Medinhouse, un español que actualmente se encuentra en Marruecos.

El español ha ido compartiendo su experiencia con todos sus seguidores en TikTok, pero antes que nada, ha querido dejar claro cómo le tratan los ciudadanos marroquíes por ser de España: "No os hacéis una idea", revela en el vídeo.

Madinhouse explica que "en Marruecos es decir que soy español y directamente parece que sea su hermano o sea parece que me conozcan de toda la vida".

Además, desvela a todos sus seguidores que este motivo se debe a que "llevan toda la vida viendo al Madrid y el Barça desde que son unos niños". El tiktoker señala que "no os hacéis una idea la cantidad de puertas, la cantidad de sonrisas que te llevas cuando dices que eres español en este país".

"Vamos en la vida no he dicho tanto 'Hala Madrid' y 'Visca Barça', no sabéis lo que nos quieren. Es algo precioso ver cómo nos quieren de verdad", comenta en TikTok.

Para finalizar, el joven español quiere reflexionar y alza la voz diciendo: "Así que vamos a intentar querer como nos quieren, por favor".