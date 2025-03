Un español quiere llegar a Japón con un Seat Marea de 900 euros y al cuarto día ya tiene problemas

Los retos están para superarlos, pero Fabio Belnome quiere hacer historia. El joven se ha propuesto llegar a Japón con un Seat Marea del 98, que le ha costado un total de 900 euros. Así lo está explicando a través de su cuenta de TikTok, @volatadipeluca. Por ahora, ya lleva cuatro días y ya han surgido los primeros problemas.

El creador de contenido, que tiene más de 290 mil seguidores en TikTok, explicó que su idea "es viajar conduciendo desde España a Japón con este Seat Marea del 98 cruzando toda Europa, Asia central y Siberia". También, desveló que este viaja durará aproximadamente tres meses.

No obstante, el influencer ha tenido que tener muchos aspectos en cuenta antes de iniciar este viaje tan apasionado, que hace en solitario. Por ejemplo, se ha tenido que coger ya el visado para entrar a Rusia y a Irán. Además, es conocedor que le saldrá cara esta experiencia.

Desde que anunció el reto en su primer vídeo, el joven ha recibido muchos comentarios tanto positivos como negativos. Uno de ellos expuso que "no llega a Francia". Otro, comentó que "con un Fiat pasarás aventuras seguro". Sin embargo, un usuario reconoció que "mucha suerte, compañero. Te seguiremos muchos. Sana envidia".

En el primer día del viaje hasta Japón, Belnome llegó cerca de Mónaco, que está a unos 750 km de Barcelona. Además, señaló en el vídeo que "mucha autopista y buen ritmo. Al final del día el coche empieza a hacer cosas que no me gusta un pelo. Vigilaré el líquido refrigerante y el lunes iré a un taller". Por otro lado, el creador contenido dormirá en la mayoría de lugares en el coche, ya que, a priori, no va a pagar ningún hotel ni nada por el estilo. También, se cocinará gran parte de las comidas ahí.

En el segundo día, pasó por Mónaco para estar por las calles del circuito de F1 y luego viajó a Italia, la 'casa' del Fiat. El joven explicó que "el coche sigue dando problemas con la temperatura y ahora ya en Italia veremos si lo puedo solucionar de alguna manera. Un interruptor sería la mejor opción. Marea, 'benvenuta' a casa".

El tercer día se despertó a los pies de los Alpes y se dio cuenta que necesita comprarse mantas y otro saco de dormir debido al frío. "He pasado un frío que tela durmiendo, tengo un saco de 0 grados pero no es suficiente".

Sin embargo, cumplió uno de los retos marcados del viaje: "Cumplo uno de los objetivos del viaje que es hacerle una foto al Marea en la Fiat, que pasada de edificio la verdad, y que pena que de esa Fiat ya no quede nada. Si Agnelli levantase la cabeza… Después de ir al museo pongo rumbo a Ravenna para estar en familia. Como en casa".

#viajes ♬ original sound - Fabio Belnome @volatadipeluca Día 4. Visita importante al mecánico. Que el coche se caliente puede ser un problema muy gordo. Me lo he pasado de coña charlando con Michele y probando hipótesis sobre lo que le puede pasar. Al principio parecía que el sensor no marcaba bien la temperatura, pero los ventiladores si se han encendido solos al llegar al 90º (algo que no pasó en Mónaco). Ahora puede que el ventilador haga lo que le dé la gana o que toque cambiar la bomba de agua. Lo veremos en los próximos días #coches

En el cuarto día, los problemas cada vez ya son mayores. Belmonte, que ayer estuvo en casa de su tío Rocco en Ravvena, visitó el mecánico debido a que el coche se calienta muy rápidamente y puede ser un problema. El joven no tiene claro si aguantaré el vehículo hasta llegar a Japón.