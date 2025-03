Un español se queda sin palabras tras llegar a Suiza y, en 20 minutos, recibir una multa: "Hasta cuando..."

Un español se ha quedado sin palabras tras llegar a Suiza y, en 20 minutos, recibir una multa. Así lo ha querido compartir a través de su cuenta de TikTok, @pablo_ordorica. El joven ha tenido que sufrir esta experiencia por una equivocación de un billete de tren en la localidad de Suiza. No obstante, las autoridades no han pasado por desapercibido este malentendido y le han acabado multando de muy malas maneras.

Pablo viajaba a Alemania para estar varios días con un amigo, pero la manera más rápida y económica era volar a Zúrich, coger un tren y más tarde un barco. Él mismo ha reconocido en el vídeo que la ruta era muy intensa, pero que no era la primera vez que la hacía.

Su amigo le había organizado el viaje y también era el encargado de comprar todos los billetes. Sin embargo, el avión llegaba a las 9:50 horas y el tren partía a las 11:16, pero el avión llegó antes de lo esperado y había un tren que hacía el mismo recorrido a las 10:16 horas, una opción que le salía más que rentable, debido a que ganaba una hora.

"Le pregunté a un trabajador de la estación si podía cogerlo y me dijo que sí, porque el billete tenía una franja de tiempo para hacer el trayecto", ha explicado a todos sus seguidores de TikTok. A continuación, el revisor llegó y cambio de opinión: "Entró diciendo que no era mi tren y que había que respetar los horarios y más cuando no estás en tu país".

Más tarde, le exigió que le enseñase el DNI y lo multó con 119 francos suizos, unos 125 euros. "Hasta cuando vas con un billete que has pagado, si quieren te multan", ha expresado en el vídeo. Además, ha reconocido que la actitud del revisor no era la más adecuada, ya que le había faltado el respeto.