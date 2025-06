Un español llega hasta Japón en coche tras dos meses viajando: "Después de 25.000 kilómetros"

Los desafíos siempre conllevan un sentimiento de orgullo y satisfacción cuando se completan. No obstante, muchas personas experimentan dudas al terminar un objetivo al que se han dedicado por completo, buscando un nuevo reto de forma inmediata.

Fabio Belnome, conocido en redes sociales como 'volatedipeluca', ha conseguido llegar hasta Japón con su Fiat Marea de 900 euros, tras setenta días de viaje. Ahora, ha sido entrevistado por 'Infobae' para explicar su experiencia: "Ha sido muy emocionante, aunque me siento un poco vacío", relataba.

Después de 25.000 kilómetros de aventura, el joven se ha dedicado plenamente a su proyecto. Durante casi tres meses, ha compartido sus avances en redes sociales, consiguiendo más de un millón de seguidores. "¿Y ahora qué?", se preguntaba Fabio al completar el reto.

En estos momentos, todavía se encuentra en el país asiático con su coche. El vehículo ha sido su compañero de viaje, un elemento fundamental para su desafío. "Han sido muchas emociones juntas, me quedo con eso", ha descrito en una conversación con el citado medio.

Para el viajero, la mentalidad ha sido fundamental para abordar este proyecto. "La clave de todo creo que ha sido no tomarme demasiado en serio lo que pasaba. Ni lo bueno ni lo malo". Aun así, ha tenido que enfrentarse a situaciones desagradables.

En este contexto, recuerda especialmente sus problemas en Rusia. "He entrado cuatro veces en el país y las cuatro veces me han interrogado", revelaba. "La primera vez fueron un par de horas, pero otra me pillaron unas pastillas de la alergia y me tuvieron 9 horas retenido".

Además, el catalán ha reflexionado sobre el final de su proyecto: "Los objetivos son un arma de doble filo. Si los pones muy difíciles, te frustras; si son muy fáciles, te aburres, pero si son exactos te quedas nostálgico o con miedo".

Finalmente, Fabio ha desvelado sus plantes de futuro, que también incluyen a su fiel vehículo. "La meta es poder hacer algo de magnitud similar. Estoy cerrando todo para poder explicar bien", adelantaba.