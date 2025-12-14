SOCIEDAD
Un español en Irlanda compara sus estilos de vida: "La filosofía occidental es como vivir a tope y ser siempre feliz, pero quizás uno necesita descansar"
Alejandro Mesa, profesor y creador de contenido en redes sociales, ha compartido una interesante reflexión que aprendió de un alumno nipón
Emigrar siempre es una experiencia demandante, pero también puede ser una oportunidad de empezar a ver la vida desde una nueva perspectiva que te ayude a lidiar con los desafíos que trae vivir en una nueva región.
Alejandro Mesa, profesor español y creador de contenido en TikTok actualmente radicado en. Irlanda, lo sabe bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que también vivió muchos años en Japón, país del cual trajo un pensamiento muy importante.
"Es la reflexión que me hizo uno de mis alumnos japoneses que me ayuda a superar esos días en los que todo no sale como uno quiere, y es que muchas veces las personas que vivimos en el extranjero, como es mi caso que ahora vivo en Irlanda, nos podemos venir un poquito abajo porque uno intentar estar siempre a tope", comenta en primer lugar.
"Uno intenta ser positivo, intenta llegar a todo, pero nunca sale todo como uno quiere, y que muchas veces esto que tenemos aquí arriba [la cabeza] funciona un poco como ella quiere y no lo podemos controlar tanto como querríamos", prosigue.
Además, enfatiza la importancia del clima, muchas veces citado como uno de los factores diferenciales a nivel cultural entre diversas regiones del mundo: "El que diga que no le afecta el clima, miente, porque noviembre y diciembre aquí son muy duros".
Independientemente, la frase que Mesa recibió de parte de uno de sus estudiantes nipones es la que lo motivó a subir este video en redes: "Alejandro, el cielo a veces tiene nubes y otras está despejado, pero las nubes no son el cielo, tus pensamientos no eres tú".
"Aunque tarde un poquito más o un poquito menos en despejarse, al final las nubes se van y el cielo siempre está ahí", explica. "Que tú tengas un mal día no significa que estés jodido, significa que estás vivo, que estás viviendo, que la vida es así, que no es tan fácil como parece, así que el próximo día que tengas una mala racha o un mal pensamiento, piensa que al final acabará pasando, que aprender a vivir no es controlar todo lo que piensas".
Y, para finalizar, concluye compartiendo que la filosofía japonesa y la budista le han ayudado a entender "cómo soy, cómo quiero ser, cómo quiero estar de tranquilo, porque la filosofía un poquito europea y occidental es como de vivir a tope, de ser siempre feliz y, oye, quizás a veces uno necesita descansar".
- Valentín Fuster (82), cardiólogo: 'La felicidad se alcanza con las 4 'aes': actitud...
- El Real Madrid provoca la suspensión de 'La Revuelta' por RTVE para la próxima semana
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
- Así se evita el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si en el testamento se incluye esta cláusula
- La carta de Hacienda que miles de españoles recibirán antes de que termine el año
- Niño Becerra, experto en economía: “Están condenando a España a un modelo de crecimiento pobre”
- Cuánto subirán las pensiones en 2026 y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- Hacienda, al acecho: Los bancos señalarán a quienes hagan movimientos de más de 25.000 euros al año