Un español en Irlanda compara sus estilos de vida: "La filosofía occidental es como vivir a tope y ser siempre feliz, pero quizás uno necesita descansar"

Emigrar siempre es una experiencia demandante, pero también puede ser una oportunidad de empezar a ver la vida desde una nueva perspectiva que te ayude a lidiar con los desafíos que trae vivir en una nueva región.

Alejandro Mesa, profesor español y creador de contenido en TikTok actualmente radicado en. Irlanda, lo sabe bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que también vivió muchos años en Japón, país del cual trajo un pensamiento muy importante.

"Es la reflexión que me hizo uno de mis alumnos japoneses que me ayuda a superar esos días en los que todo no sale como uno quiere, y es que muchas veces las personas que vivimos en el extranjero, como es mi caso que ahora vivo en Irlanda, nos podemos venir un poquito abajo porque uno intentar estar siempre a tope", comenta en primer lugar.

"Uno intenta ser positivo, intenta llegar a todo, pero nunca sale todo como uno quiere, y que muchas veces esto que tenemos aquí arriba [la cabeza] funciona un poco como ella quiere y no lo podemos controlar tanto como querríamos", prosigue.

Además, enfatiza la importancia del clima, muchas veces citado como uno de los factores diferenciales a nivel cultural entre diversas regiones del mundo: "El que diga que no le afecta el clima, miente, porque noviembre y diciembre aquí son muy duros".

Independientemente, la frase que Mesa recibió de parte de uno de sus estudiantes nipones es la que lo motivó a subir este video en redes: "Alejandro, el cielo a veces tiene nubes y otras está despejado, pero las nubes no son el cielo, tus pensamientos no eres tú".

"Aunque tarde un poquito más o un poquito menos en despejarse, al final las nubes se van y el cielo siempre está ahí", explica. "Que tú tengas un mal día no significa que estés jodido, significa que estás vivo, que estás viviendo, que la vida es así, que no es tan fácil como parece, así que el próximo día que tengas una mala racha o un mal pensamiento, piensa que al final acabará pasando, que aprender a vivir no es controlar todo lo que piensas".

Y, para finalizar, concluye compartiendo que la filosofía japonesa y la budista le han ayudado a entender "cómo soy, cómo quiero ser, cómo quiero estar de tranquilo, porque la filosofía un poquito europea y occidental es como de vivir a tope, de ser siempre feliz y, oye, quizás a veces uno necesita descansar".