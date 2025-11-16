TRABAJO
Un español cuenta su experiencia trabajando en Australia: 'Casi mil euros por semana'
Aunque su salario se ha incrementado respecto a lo que cobraba en España, admite que a veces hace jornadas de hasta 12 horas
No hace falta decir que la economía ha sido protagonizada en los últimos años por una inflación en precios. Y si a eso le sumamos el estancamiento salarial que están sufriendo millones de españoles, no sorprende ver que muchos de ellos deciden emigrar para probar suerte en otros países y ver si sus beneficios se ven incrementados. Eso mismo hizo Pablo Egea, que se fue a Australia para dedicarse allí a la hostelería.
En un vídeo en TikTok, Pablo ha explicado las diferencias que ha notado respecto a España, y son muy palpables, pues, efectivamente, sus ingresos se han visto incrementados. Eso sí, admite que a veces realiza jornadas bastante largas, alcanzando a veces las 52 horas en una semana, aunque ese esfuerzo se ve recompensado económicamente.
"En total, por 52 horas trabajadas en una semana, nos dan 1.760 dólares, que son casi 1.000 euros (994,13). Y eso sin contar los tips (las propinas), que son bastante generosas", señaló en el mencionado vídeo Pablo. "yo, por lo general, trabajo en el mismo bar siempre, así que empezamos hoy a la una de la tarde hasta la una de la mañana, en principio", añade.
Haciendo cuentas, aunque sus jornadas a veces sean largas, su salario puede alcanzar los 4.000 euros mensuales, prácticamente, que es mucho más que la media que se cobra en España. Eso sí, señala que el salario que cobra por hora no es fijo, sino que hay días que cobra más que otros, incluso trabajando las mismas horas, pues se tienen en cuenta complementos como trabajar los fines de semana o en horario nocturno.
