Un español alucina con la sanidad de Japón tras ir al médico: "¡Wow, esto es increíble!"

La sanidad funciona de forma diferente en cada país y no todos los sistemas ofrecen las mismas condiciones a la hora de recibir atención médica. Es algo que ha podido comprobar en primera persona Dani, un español que vive en Japón por trabajo y que comparte en redes sociales cómo es su día a día y las diferencias que encuentra entre ambos países.

En uno de sus últimos vídeos, el joven, conocido en redes como @danisello95, contó su experiencia después de acudir al médico por una dermatitis que tiene desde pequeño. Aunque durante un tiempo los problemas habían desaparecido, desde que llegó a Japón han vuelto, especialmente en zonas sometidas a presión, donde se le inflaman, se le ponen "rojísimos" y empiezan a picarle mucho.

Ante esta situación, Dani decidió acudir al médico para que le recetaran algo para los picores y la inflamación. Sin embargo, reconoce que su primera experiencia con la sanidad japonesa fue toda una "aventura", sobre todo por el idioma. Recibió ayuda para pedir la cita en japonés y, una vez en la consulta, la doctora también le explicó los posibles motivos del problema.

Lo que más le sorprendió fue la facilidad para elegir directamente al especialista: "Tú normalmente en España pides cita en el médico, si vas por lo público, y tienes que esperar a que el médico te mande un especialista, ya sea dermatólogo o alergólogo". En cambio, en Japón asegura que "directamente yo podía elegir con quién quería hablar".

Dani también pudo elegir qué tipo de atención quería recibir: "Elegí un dermatólogo y si era un médico general para alergias, si quería solo la medicina, si quería la exploración o ambas", cuenta. Una forma de organizar la consulta que le pareció mucho más rápida que la que conoce en España: "Dije: wow, esto es increíble, a ese nivel es mucho más rápido y efectivo".

Eso sí, la consulta médica no era gratuita y Dani tuvo que pagar 2.200 yenes, unos 14 euros, aunque reconoce que esperaba que el precio fuese mucho más elevado. Después también tuvo que pagar los medicamentos que le recetaron, entre ellos una pomada para la inflamación y unas pastillas para la alergia.

El joven reconoce que el sistema podría ser más caro si una persona necesita acudir al médico con frecuencia, pero para un problema puntual no le pareció excesivo: "Si en un momento determinado tienes que ir al médico porque tienes un gripazo o por lo que sea, no me pareció tan caro".

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Su experiencia también ha cambiado la percepción que tenía sobre el precio de la sanidad fuera de España: "Algo que siempre te dicen cuando te vas fuera de España es que no es lo mismo la sanidad, que te va a salir por un ojo de la cara, pero a mí no me ha parecido tanto".