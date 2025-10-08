España vivirá una nueva aurora boreal: esto es lo que dicen los expertos

¿Recuerdas que en mayo de 2024, algunas regiones de España disfrutaron de una insólita aurora boreal? Millones de personas quedaron impactadas al ver este fenómeno propio de zonas escandinavas en nuestra latitud. Y lo más sorprendente de todo es que España puede volver a vivir este espectáculo natural que parecía exclusivo de los cielos del Ártico.

La clave de todo se encuentra en las llamadas "tormentas solares caníbales", eventos en los que el Sol expulsa dos eyecciones de masa coronal consecutivas. La segunda, más rápida, alcanza y absorbe a la primera, generando una potente tormenta geomagnética.

Cuando todas estas partículas impactan en la magnetosfera terrestre, excitan átomos de oxígeno y nitrógeno, creando los colores verdes, rosas y violetas propios de las auroras.

Como decía, en mayo de 2024, un episodio similar permitió que estas auroras fuesen visibles en Galicia, Catalunya, Aragón o Andalucía, entre otras comarcas, algo inédito desde el año 2003.

Desde la NOAA y la Agencia Espacial Europea (ESA) admiten que el ciclo solar número 25 muestra niveles de actividad superior a lo previsto, por lo que nuevamente hay opciones de que España vuelva a contemplar auroras boreales, eso sí, sin fecha exacta por ahora.

Si quieres estar al tanto de este evento astronómico, debes estar atento a las alertas oficiales de tormentas geomagnéticas, que avisan cuando el índice Kp supera 7, suficiente como para que se produzca el evento y sea observable a simple vista.

En caso de repetirse el evento, Galicia, País Vasco, Aragón, Navarra o Catalunya serían algunas de las comunidades autónomas más adecuadas para observar las auroras boreales, aunque no se descartan en otros puntos situados al sur, como Andalucía e incluso Canarias.