Por qué España no veía un eclipse total como el del 12 de agosto desde hace más de un siglo

Empieza la cuenta atrás para el eclipse, que tendrá lugar el 12 de agosto y será visible desde España. Las ciudades donde el eclipse será total son: La Coruña, Oviedo, Santander, Lugo, Bilbao, Vitoria, León, Logroño, Burgos, Zamora, Zaragoza, Castellón de la Plana y Palma de Mallorca. Sin embargo, en otras muchas localidades también podrá observarse en muy buenas condiciones, especialmente en Catalunya.

Es un fenómeno astronómico que no ocurre desde hace 114 años, concretamente desde 1912, lo que está generado gran expectación entre la sociedad española. No obstante, se repetirá el año que viene, pero no volverá a suceder hasta 2053.

Llevaba mucho tiempo sin darse debido a la trayectoria de la sombra lunar, pues España será el único tramo con población significativa en todo su recorrido, tal y como explicó Álex Mendiolagoitia, secretario de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) y vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Madrid, a RTVE.

En primer lugar, no dudó en decir que "este eclipse es especial porque es el primero que tenemos en más de un siglo en la península ibérica, y por lo tanto es muy, muy esperado".

"El eclipse del 12 de agosto empieza en el norte de Siberia, pasa por el Polo Norte, roza una parte muy pequeña de Islandia, que probablemente esté nublado y tampoco haya nadie, y luego cruza la península, y eso es todo, por lo que somos unos privilegiados", comentó.

Uno de los aspectos más llamativos del eclipse es que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte durante la totalidad, ya que la sombra llega a España al final de su recorrido, concretamente a última hora de la tarde.

Eclipse solar / Archivo

Asimismo, el experto comentó que "es cierto que aquí lo especial, y el reto para España como tal, es que la totalidad solo pasa por nuestro país".

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"En otros lugares pasa por varios países y ese esfuerzo logístico que hay que hacer se reparte, pero aquí se concentra solo en una serie de comunidades autónomas de la península ibérica", concluyó.