España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027

La Seguridad Social es un sistema público esencial que garantiza protección sanitaria y económica ante situaciones de enfermedad, jubilación, desempleo o incapacidad. Se financia mediante cotizaciones de trabajadores y empresas, ofreciendo prestaciones contributivas (requieren cotizar) y no contributivas (asistenciales).

En 2026, las personas que no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses. En cambio, quienes sí superen ese periodo de cotización tendrán la posibilidad de retirarse desde los 63 años, manteniéndose así una diferencia basada en la trayectoria laboral acumulada.

En este 2027, afronta el último paso de la reforma progresiva de las pensiones iniciada hace más de una década. Ese año, la edad ordinaria de jubilación se fijará definitivamente en los 67 años, para los que hayan trabajado menos de 38 años, lo que supone un incremento de dos meses respecto a 2026.

Como consecuencia de este ajuste, también cambiarán las condiciones de acceso a la jubilación anticipada voluntaria. Aquellos que no alcancen el tiempo de cotización requerido podrán retirarse de forma anticipada a los 65 años, mientras que quienes sí cumplan con los 38 años y 6 meses cotizados podrán hacerlo a partir de los 63 años.

El mínimo de cotización

Para optar a esta modalidad será obligatorio haber cotizado un mínimo de 35 años a lo largo de la vida laboral. Además, al menos dos de esos años deberán encontrarse dentro de los quince años anteriores a la solicitud de jubilación, una condición que seguirá aplicándose tras la entrada en vigor de las nuevas medidas.

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Expertos en economía y derecho laboral consideran que estos cambios buscan reforzar la estabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo. Sin embargo, también recomiendan a los trabajadores revisar con antelación su historial de cotización y estudiar cuidadosamente las implicaciones económicas antes de decidir adelantar su retiro.