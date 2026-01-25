Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan

El próximo 12 de agosto, el país vivirá un acontecimiento astronómico único

El eclipse solar que lleva tiempo esperando España, a punto de llegar

El eclipse solar que lleva tiempo esperando España, a punto de llegar / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El próximo 12 de agosto se producirá un fenómeno astronómico poco frecuente: la alineación de la Luna con el Sol, que provocará que nuestro satélite lo cubra durante unos minutos. Este eclipse será visible en varios puntos de España, incluyendo ciudades como Palma, León, Bilbao, Zaragoza o Valencia.

Aunque faltan más de siete meses para el evento, los astroturistas ya han comenzado a organizarse para poder presenciarlo. La expectativa por este fenómeno ha generado un interés creciente entre quienes disfrutan de la astronomía y los eventos celestes.

Las reservas turísticas, al completo

Laia Cunill, turista entusiasta, comentó: “Con un año de antelación reservamos. Estuve mirando toda la zona de Cuenca, que ya estaba prácticamente llena. Justo donde decían que la visibilidad era bastante buena, ya estaba reservado o los precios eran muy altos”, comenta.

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación de Tarragona, señaló que “en algunas zonas, las reservas hoteleras se han disparado. Además, es temporada alta, un 12 de agosto. Este turismo científico mueve mucha gente, y en algunos lugares con observatorios astronómicos las plazas ya estaban ocupadas con meses de antelación”.

Incluso algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, han aprovechado la ocasión como palanca turística. Aunque se trata de un fenómeno que se verá en el cielo, su impacto ya se está notando en la tierra: hoteles, restaurantes y servicios relacionados registran un aumento en la demanda.

Expertos de todos los rincones

Los expertos en astronomía recuerdan que eventos como este no solo son visualmente impresionantes, sino que también fomentan la educación científica y el interés por la astronomía. Por ello, muchos ayuntamientos y asociaciones preparan actividades especiales para atraer a turistas y curiosos.

El fenómeno no solo será un atractivo para los españoles, sino que se espera la llegada de visitantes internacionales, interesados en presenciar uno de los eclipses solares parciales más espectaculares del año. La previsión meteorológica y la visibilidad local serán factores clave para quienes quieran disfrutarlo al máximo.

