España se prepara para una DANA este fin de semana: la AEMET activa avisos por tormentas intensas en estas zonas

Tras unos días de calor extremo y temperaturas récord, la situación climática promete un cambio brusco en la mayor parte del territorio español, que acogerá tormentas durante el fin de semana, especialmente a partir de este domingo. Un temporal que ha activado las alertas por la llegada de una DANA.

A pesar de que este nuevo panorama meteorológico ha empezado con un ambiente soleado durante la primera mitad de la jornada del sábado, sin proponer grandes cambios respecto a la mayoría de días de la semana, todo puede cambiar durante las próximas horas.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una DANA irrumpirá en la Península desde el norte, dejando tormentas intensas, granizo y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del país.

Su formación está relacionada con un cambio en la circulación atmosférica en el Atlántico norte, provocado por la transformación del huracán Erin en una borrasca extratropical. Esta situación, que sigue levantando incerteza, podría convertirse en “potencialmente peligrosa” según advierten algunos expertos.

Principales zonas afectadas

El fenómeno meteorológico procede de Francia, por lo que entrará inicialmente por los Pirineos. Por tanto, la llegada de esta DANA afectará principalmente a las regiones del norte y noreste peninsular, donde se esperan tormentas a partir del domingo por la tarde.

Concretamente, y según ha informado José Luis Camacho, portavoz de la AEMET, esta DANA dejará tormentas en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste península.

Tiempo del sábado, 23 de agosto

En relación a la jornada de este sábado, 23 de agosto, Camacho ha señalado que habrá cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, excepto por las regiones del norte y este peninsulares, con probables bancos de niebla. Además, podría caer alguna precipitación en los márgenes del mar balear.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en litorales y prelitorales de Cataluña en la primera mitad del día. De forma paralela, también podrían registrarse chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el nordeste de Cataluña, Ibérica oriental y Mallorca y no se descarta que también caigan en otras zonas de montaña del este peninsular.