España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

TikTok es desde hace años una de las aplicaciones de referencia en el mundo de las redes sociales. Cientos de millones de usuarios se valen diariamente de un servicio de vídeo que ofrece entretenimiento constante al segundo. Pero desde la AEPD tienen serias dudas en cuanto a su seguridad.

La Agencia Española de Protección de Datos, en contra de TikTok

En efecto, la Agencia Española de Protección de Datos ha dado un paso adelante importante a la hora de enfrentarse a TikTok: se recomienda públicamente desinstalar la aplicación dado que no se puede asegurar que haya una total privacidad de datos para con el usuario.

El organismo apunta que, hasta el día de hoy, TikTok transfiere datos personales de usuarios a países terceros como China, siempre en el punto de mira en este caso. En tal sentido, la AEPD no puede garantizar que los datos de sus usuarios queden a buen recaudo en territorio europeo.

Es importante aclarar que lo de la AEPD es simplemente una recomendación en este punto, y que en ningún caso se ha lanzado ordenanza alguna que prohíba la presencia de TikTok en España. No obstante, deja inevitablemente dudas en los usuarios de la aplicación.

Hay que tener en cuenta que la recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos llega después de que TikTok haya recibido una multa de dimensiones más que considerable: la aplicación deberá pagar un total de 530 millones de euros.

El motivo de la sanción es que TikTok viola el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Si bien algunas de las sanciones aplicadas están detenidas y/o recurridas por los encargados de la aplicación, la realidad es que deja un contexto poco positivo para la misma.

Por si hay dudas, algunos de los datos que recopila TikTok sobre sus usuarios son nombre, edad, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono... e incluso otras informaciones más impersonales como modelo de móvil, sistema operativo, zona horaria y demás.

En definitiva, si bien a día de hoy la desinstalación de TikTok se mantiene como una recomendación por parte de la AEPD, no hay que descartar que en un futuro esto pudiera ir un paso más allá. Por ahora, queda a decisión del usuario qué hacer.